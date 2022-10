Κόσμος

Βαρώσια - Τατάρ: Το άνοιγμα δημοσίων κτηρίων είναι το επόμενο βήμα

Τι είπε για την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο από τις ΗΠΑ και τις δηλώσεις του Νίκου Αναστασιάδη. "Ιστορική" χαρακτήρισε την ομιλία Ερντογάν στον ΟΗΕ.



Το άνοιγμα δημοσίων κτηρίων θα είναι το επόμενο βήμα στα Βαρώσια, δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ λέγοντας ότι στις 8 Οκτωβρίου 2022 που είναι η δεύτερη επέτειος του ανοίγματος της πόλης θα γιορτάσουν εκεί με συναυλία.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, σε συνέντευξή του στην Χουριέτ που παραχώρησε στα Βαρώσια, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είπε ότι «τα Βαρώσια με δύο υπέροχες παραλίες πλέον δεν είναι “πόλη φάντασμα”, είναι μια πόλη μουσείο». «Περιμέναμε 47 χρόνια να υπάρξει συμφωνία. Δεν υπήρξε, οι Ε/Κ εγκατέλειψαν τις προσπάθειες. Ήταν δικαίωμά μας να ανοίξουμε τα Βαρώσια, το κάναμε. Παρά την πανδημία, ο αριθμός των ατόμων που επισκέφθηκαν τα Βαρώσια ξεπέρασε τις 750 χιλιάδες», είπε ο Ερσίν Τατάρ.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης υποστήριξε ότι «τα οικόπεδα ανήκουν σε βακούφια από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μερικά από τα κτίρια που είναι χτισμένα σε αυτά ανήκουν σε Ε/Κ και Βρετανούς. Υπάρχουν και δημόσια κτήρια. Γι αυτό το θέμα, υπάρχει η Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας που έχει συσταθεί για τα κτίρια. Όσοι θέλουν πίσω την ακίνητη περιουσία τους θα πρέπει να κάνουν αίτηση σε αυτή την επιτροπή με τον τίτλο ιδιοκτησίας τους».



«Το επόμενο στάδιο στα Βαρώσια μπορεί να είναι το άνοιγμα ορισμένων δημόσιων κτηρίων. Τον δεύτερο χρόνο των εγκαινίων του στις 8 Οκτωβρίου 2022, στις 12:00 ακριβώς, θα δώσουμε δώρο στον πρώτο που θα έρθει και θα το γιορτάσουμε με μια συναυλία. Η πιο όμορφη παραλία στον κόσμο. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Βρίσκω ηρεμία, προσπαθώ να έρχομαι συχνά», είπε ο Ερσίν Τατάρ



Για την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο από τις ΗΠΑ, ο Ερσίν Τατάρ υποστήριξε ότι «ο εξοπλισμός του νησιού είναι πέραν της λογικής, είναι πολιορκία». Υποστήριξε ότι «τα βήματα των ΗΠΑ είναι παράνομα και δημιουργούν ένταση».



Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του Προέδρου Αναστασιάδη ότι «δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια», ο Τ/Κ ηγέτης είπε «ας μιλάει ο καθένας ανάλογα με το μπόι του». «Εάν χρειαστεί, η Δημοκρατία της Τουρκίας μπορεί να στείλει πρόσθετες στρατιωτικές ενισχύσεις εντός μίας ώρας. Ούτε εμείς ούτε η Δημοκρατία της Τουρκίας έχουμε βλέψεις για την άλλη πλευρά. Το μόνο που θέλουμε είναι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ζούμε με ασφάλειά, ειρήνη και ηρεμία», ανέφερε.





Ερωτηθείς εάν θα υπάρξει απευθείας πτήση από τη Ρωσία στα Κατεχόμενα, ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι «ορισμένες εταιρείες προσπάθησαν να πάρουν άδεια για αυτό. Έχουμε κι εμείς μια αίτηση». «Πραγματοποιούμε διαβουλεύσεις για να αποφύγουμε διπλωματικά και πολιτικά προβλήματα. Ήδη, τουρίστες από κάθε χώρα έχουν την ευκαιρία να έρθουν μέσω της Τουρκίας», ανέφερε.



Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είπε ακόμη ότι θέλει να εκφράσει την απογοήτευσή του για την Βρετανία. «Ο πρίγκιπας Κάρολος έγινε βασιλιάς, ο πατέρας του είναι Έλληνας. Τρέφει θαυμασμό για τους Έλληνες. Αλλά ο λαός της Βρετανίας γνωρίζει την αλήθεια και η Βρετανία αδικεί τους δικούς της ανθρώπους», υποστήριξε ο Ερσίν Τατάρ.

Για την ομιλία του Τούρκου Προέδρου από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών, ο Τατάρ είπε ότι «ήταν μια ιστορική ομιλία». «Πρέπει να έχουμε το δικό μας κράτος. Η έκκληση για αναγνώριση έχει πάει την πολιτική μας ένα βήμα παραπέρα. Δεν είναι πλέον δυνατό να ενωθούν αυτές οι δύο δομές, δύο κράτη. Μια στέγη, μια κυριαρχία δεν γίνεται. Δεν καθόμαστε στο τραπέζι χωρίς την αναγνώριση της κυριαρχίας και της ισότητας. Εάν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία θα είναι στη βάση δύο κρατών».

Στην ερώτηση «ποιος και πότε θα αναγνωρίσει την ‘ΤΔΒΚ’», ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είπε «είμαστε στην ημερήσια διάταξη για να γίνουμε δεκτοί στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών ως παρατηρητής, πρώτα ο Αλλάχ θα γίνει. Το επόμενο διάστημα, οι διμερείς μας σχέσεις με τις χώρες θα είναι δυνατές με τους φοιτητές που σπουδάζουν στην “ΤΔΒΚ”, με την αύξηση του τουρισμού. Θα γίνει σταδιακά, με διπλωματικά βήματα».

