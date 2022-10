Life

“The 2Night Show”: Η Dat Lilly για την απόρριψη της μητέρας της και το ορφανοτροφείο

Συγκλονίζει η ζωή της influencer, η οποία ήταν καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο “The 2Night Show” της Τρίτης.

Την ιστορία της ζωής της, που είναι σαν σενάριο ταινίας, μοιράστηκε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου η γνωστή influencer Dat Lilly, στο «The 2Night Show» της Τρίτης.

Μίλησε για την απόρριψη από τη μητέρα της, τον εγκλεισμό της σε μοναστήρι και το ορφανοτροφείο, αλλά και τη σύμπτωση που δεν την άφησε να δει τον πατέρα της, προτού εκείνος πεθάνει.

«Ήμουν 10 χρόνια στο ορφανοτροφείο. Μπήκα στη Γ΄Δημοτικού και βγήκα 18 ετών. Υπήρχαν αρκετά προβλήματα στο σπίτι μου, οι γονείς μου είχαν χωρίσει. Στα 7 αναγκάστηκα να φύγω γιατί μπήκε ένας σύντροφος στο σπίτι που δεν ήταν καλή παρουσία για ένα μικρό παιδί. Η μητέρα μου έκανε ένα παιδί με τον σύντροφό της. Της ήρθε το ερώτημα ή θα χωρίσεις και θα κρατήσεις το παιδί ή το παιδί θα φύγει και αποφάσισε να μείνουν μαζί και να διώξει εμένα», είπε.

Και συνέχισε: «Μπήκα σε ένα ορφανοτροφείο που ήταν μοναστήρι έκατσα εκεί ενάμιση χρόνο. Ήταν άσχημες οι συνθήκες. Ήταν πολύ αυστηρά, πολύ ξύλο, απαγορευόταν να φοράμε παντελόνια. Η αδερφή μου με πήγε στο ορφανοτροφείο. Πήγαν κι εκείνες στο ορφανοτροφείο, όταν εγώ μπήκα εκείνες είχαν βγει. Η μητέρα μου δεν ήρθε ποτέ να με δει στο ορφανοτροφείο. Δεν πρόλαβα να της πω όσα ήθελα. Δεν ήξερα πώς να την αντιμετωπίσω, ένιωθα την ψυχρότητά της.

Ο μπαμπάς μου δεν έμαθε ποτέ ότι ζούσα σε ίδρυμα. Για πρώτη φορά με πήρε τηλέφωνο η μητέρα μου στα 15 μου. Την επόμενη ημέρα με πήρε η αδερφή μου και μου είπε ότι πέθανε η μαμά.

40 ημέρες μετά τον θάνατο της μαμάς μου χτυπάει το τηλέφωνο και ήταν ο πατέρας μου και μου είπε “είμαι εδώ για σένα, μην ανησυχείς για τίποτα”. Το ίδιο βράδυ πέθανε».

Στη συνέχεια, όμως, πήγε «σε άλλο ορφανοτροφείο και επειδή είχα μέτρο σύγκρισης το μοναστήρι το βρήκα “παράδεισο”. Χίλιες φορές που μεγάλωσα εκεί παρά να μεγάλωνα στο σπίτι μου.

Όταν βγήκα από το ορφανοτροφείο ήταν όλα πολύ χαοτικά. Άκουγα τη λέξη κοινόχρηστα και νόμιζα θα πάω φυλακή αν δεν τα πληρώσω, τα μάθαινα όλα για πρώτη φορά. Έκανα πρακτική σε μία τράπεζα και ευτυχώς πληρωνόμασταν κι έτσι με τα πρώτα λεφτά μου πήγα και νοίκιασα το σπίτι μου».

Μίλησε όμως και για την κατάθλιψη, που της «χτύπησε την πόρτα» όταν έμεινε χωρίς δουλειά, η οποία όμως, έγινε και αφορμή να ανακαλύψει τον κόσμο του YouTube.

«Πέρασα μία φάση γερής κατάθλιψης όταν τελείωσα την πρακτική μου, έλιωνα στον καναπέ βλέποντας τηλεόραση. Είδα τυχαία μία Youtuber που βραβευόταν, μπήκα την έψαξα, είδα τι κάνει και είπα “θέλω να το κάνω κι εγώ”», είπε. Και το έκανε.

