“The 2Night Show”: Οι καλεσμένοι της Τετάρτης (εικόνες)

Ανδρική υπόθεση είναι η Τετάρτη για το "The 2Night Show". Ποιους καλεσμένους θα υποδεχτεί στο στούντιο της εκπομπής ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.



Απόψε στις 23:30 στο πλατό του «The 2Night Show», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται τον Δημήτρη Μακαλιά. O αγαπημένος ηθοποιός, παρουσιαστής και standup comedian μιλάει για τους «ρόλους» που υπηρετεί με αγάπη τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική του ζωή.

Μεταξύ άλλων, περιγράφει τη διαδρομή του από το τηλεοπτικό «Κάψε το Σενάριο» μέχρι τις παραστάσεις που γεμίζουν ολόκληρα στάδια, μοιράζεται στιγμές από την όμορφη οικογένεια που έχει δημιουργήσει με την Αντιγόνη Ψυχράμη, την χαρά της αναμονής για το δεύτερο παιδί τους, ενώ δεν διστάζει να αποκαλύψει, με χιούμορ, τους επικούς καυγάδες τους. Τέλος, αποδέχεται την πρόκληση του Γρηγόρη να αναμετρηθούν σε δύο σκληρούς αγώνες με... «γροθιές» και «κλωτσιές».

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης. Ο ταλαντούχος ηθοποιός εξηγεί γιατί επενδύει στην προσωπική του ευτυχία και δηλώνει ότι μετανιώνει για την απόφασή του να αποχωρήσει από τον χώρο της υποκριτικής.

Γιατί πούλησε μέχρι και το αυτοκίνητο του για τον Ροβινσώνα Κρούσο, που θα παίξει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών; Γιατί θεωρεί ότι τα δύο του παιδιά είναι πιο «μεγάλα» από τον ίδιο; Για ποιο λόγο αποφεύγει να κάνει, ταυτόχρονα, σήριαλ και θέατρο; Ποιο καθοριστικό ρόλο έπαιξαν στη ζωή του ο Σταύρος Σβήγκος, αλλά και ο πατέρας Δημήτριος; Τέλος, μιλάει για την παράσταση «Λαχτάρα για Κεράσια», στην οποία θα συμμετέχει, αλλά και για την τηλεοπτική του επιστροφή, μετά από 2 χρόνια απουσίας, στη σειρά «Έρωτας Φυγάς».

