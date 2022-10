Life

“Comedy Nights”: Στο ΑΝΤ1+ αποκλειστικά η πρώτη ελληνική stand-up comedy σειρά παραστάσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H πρώτη ελληνική stand-up εκπομπή έρχεται από το «Λοσάντζελε» αποκλειστικά στo ΑΝΤ1+ για να χαρίσει άφθονες στιγμές γέλιου.



Τα ΑΝΤ1+ Originals υποδέχονται το «Comedy Nights», την πρώτη ελληνική stand-up εκπομπή που έρχεται με διπλό επεισόδιο στις 7 Οκτωβρίου από το «Λοσάντζελε» αποκλειστικά στη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+ για να χαρίσει άφθονες στιγμές γέλιου.

Η σκηνή του «Λοσάντζελε», του μοναδικού comedy club της Αθήνας, γεμίζει με 22 αγαπημένους κωμικούς που, μέσα από 12 ξεκαρδιστικά επεισόδια, μιλούν για καθημερινά προβλήματα, σχέσεις και κρίσεις ηλικίας. Παρουσιαστής και headliner, με ολοκαίνουργιο act που παρουσιάζει για πρώτη φορά αποκλειστικά στο «Comedy Nights», είναι ο κωμικός και ΥouΤuber Κώστας Μαλιάτσης Σάλας.

O Κω?στας Μαλια?τσης Σα?λας ει?ναι ε?νας ελληνοχιλιανο?ς πρω?ην οδοντι?ατρος και απαρα?δεκτος μα?γειρας, που κατάλαβε απο? πολυ? νωρι?ς ο?τι θε?λει να ασχοληθει? με το stand up. Σήμερα, είναι ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της εγχώριας κωμωδίας και του YouTube. Το κανάλι του μετρά πάνω από 286.000 subscribers και περισσότερες από 355.000 προβολές εβδομαδιαίως, ενώ οι παραστάσεις του σε όλη την Ελλάδα είναι πάντα sold out.

Η αγάπη του για την κωμωδία τον οδήγησε στη δημιουργία του «Λοσάντζελε», του πρώτου και μοναδικού comedy club στην Αθήνα, που φιλοξενεί παραστάσεις από τους μεγαλύτερους Έλληνες κωμικούς της σύγχρονης γενιάς και, παράλληλα, δίνει την ευκαιρία σε νέα ταλέντα να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στην τέχνη του stand-up.

Στο νέο ΑΝΤ1+ Original, το «Λοσάντζελε» μετατρέπεται στο σκηνικό του «Comedy Nights» και υποδέχεται κοινό και κωμικούς για αξέχαστες στιγμές γέλιου. Σε κάθε επεισόδιο, ο Κώστας Μαλιάτσης καλωσορίζει το ζωντανό κοινό και τους θεατές, παρουσιάζοντας 2 διαφορετικούς κωμικούς, έναν opener και έναν headliner, που παίζουν ζωντανά παλιά και νέα κείμενά τους. Έτσι, το κοινό όλων των ηλικιών έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πολλούς από τους πρωταγωνιστές της ελληνικής κωμικής σκηνής και να απολαύσει παραστάσεις γεμάτες αστείρευτη δημιουργικότητα, εκπλήξεις και αυθεντικό χιούμορ.

Headliners (με σειρά εμφάνισης στα επεισόδια): Κώστας Μαλιάτσης Salas, Μιχάλης Σεβαστέρης, Blink Mike, Αλέξανδρος Μαλιάτσης, Κωνσταντίνος Ραβνιωτόπουλος, Δημήτρης Χριστοφορίδης, Σίας Σεραφείμ, Λούης, Ανδρέας Πασπάτης, Αθανάσιος Σαμαράς (Κάιν), Αριστοτέλης Ρήγας, Αλέξανδρος Χαριζάνης.

Openers (με σειρά εμφάνισης στα επεισόδια): Τάσος Αντωνίου, Νίκος Τραγάκης, Κώστας Κρύος, Εύα Δημητροπούλου, Χρήστος Πέτρου, Δημήτρης Χριστοδούλου, Αριστείδης Ψυλλιάκος, Νεφέλη Μεγκ, Θοδωρής Αδαμάκος, Θάνος Αυγερινός.

Το «Comedy Nights» θα κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο στις 7 Οκτωβρίου αποκλειστικά στη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+ και το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την πρώτη ελληνική stand-up comedy σειρά παραστάσεων με εγγραφή στο antennaplus.gr και 14 ημέρες δωρεάν δοκιμή.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Τσιάρτας ρωτά πότε το ΚΚΕ θα τεθεί εκτός νόμου - Χαμός στα social media

Φθιώτιδα: Κέρασε στο καφενείο, τους κάλεσε στην κηδεία του και αυτοκτόνησε

Πύργος: Ηλικιωμένη πάλεψε και εξουδετέρωσε τον επίδοξο κλέφτη