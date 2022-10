Life

“The 2Night Show”: Ο Μακαλιάς, η Ψυχράμη και οι επικοί καβγάδες τους (βίντεο)

O αγαπημένος ηθοποιός, παρουσιαστής και standup comedian μιλάει για τους «ρόλους» που υπηρετεί με αγάπη τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική του ζωή.

Στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» βρέθηκε καλεσμένος o Δημήτρης Μακαλιάς.

Ο γνωστός ηθοποιός, μίλησε για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού, για την εκπομπή που συμμετέχει και φέτος «Ποιός είναι πρωινιάτικα;», ενώ αποκάλυψε και ποια είναι η λιγούρα της συζύγου του, Αντιγόνης Ψυχράμη, ούσα έγκυος.

Στην αρχή της κουβέντας του εξήγησε ότι έχει αναλάβει το σίδερο στο σπίτι διότι έχει μανία με τα ρούχα του που τα θέλει τακτοποιημένα, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε ακόμα, ότι είχε κάνει δεύτερες σκέψεις για το αν ήθελε να είναι και φέτος στην εκπομπή του Open.

«Άρχισα λίγο να σκέφτομαι αν θα έχω τα κουράγια λόγω του δεύτερου παιδιού, δεν ήξερα αν θα αντέξω και την εκπομπή και το θέατρο. Τελικά δεν μπόρεσα να αντισταθώ».

Μίλησε όμως και για τη σύζυγό του, Αντιγόνη Ψυχράμη, η οποία σε λίγο καιρό θα φέρει στον κόσμο την κόρη τους.

«Οι φίλοι μας μάς έχουν πει ότι νιώθουν άβολα όταν είναι μπροστά σε καβγά μας με την Αντιγόνη. Μπορεί να φτάσουμε στο κόκκινο αλλά μετά από δέκα λεπτά έχουμε σταματήσει, έχουμε πιαστεί χέρι-χέρι και φιλιόμαστε» είπε.

Συνέχεια τσακωνόμαστε, δεν υπάρχει μέρα να μην τσακωνόμαστε. Και στον γάμο. Όταν έφτασα στην εκκλησία ήθελε να τη συνοδεύσουν τα αδέρφια της μέσα. Αλλά εγώ επειδή το εκκλησάκι ήταν μικρό δεν μπορούσα να πάω μέσα και την περίμενα στην πόρτα. Και μου φώναζε να πάω μέσα. Έκατσα εκεί, δεν υποκύπτω.

Σε αυτό τον γάμο έγιναν τόσα ευτράπελα όμως, που αυτό ήταν το λιγότερο. Ο τελευταίος καβγάς μας ήταν πριν έρθω εδώ. Τσακωνόμασταν γιατί όταν έχουμε φίλους στο σπίτι, αφήνει όλες τις πόρτες ανοιχτές. Αυτός ήταν ο τελευταίος καβγάς πριν από λίγο», είπε ο Δημήτρης Μακαλιάς, ενώ στη συνέχεια τηλεφώνησε στη σύζυγό του.

Έπειτα από μία φάρσα στη σύζυγό του, αποκάλυψε ποια είναι η λιγούρα της ως έγκυος.

«Έχει ένα θέμα με τα Φουντούνια. Δύο η ώρα τη νύχτα, τρεις η ώρα “θέλω φουντούνια”. Βρίσκω πάντα. Θα πάω σε ένα βενζινάδικο, σε ένα περίπτερο. Και καλά να είμαστε στο σπίτι. Στο χωριό μπορεί να πάω στη Θεσσαλονίκη» είπε.

Το επικό σχόλιο του Γρηγόρη Αρναούτογλου για τις πρωινές εκπομπές

Στο μεταξύ τόσο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου όσο και ο καλεσμένος του, Δημήτρης Μακαλιάς σχολίασαν τις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές

Ο παρουσιαστής έχοντας μια μεγάλη εμπειρία από πρωινό μιας και έκανε στο παρελθόν και ο ίδιος, θέλησε να πει την γνώμη του για την ιδιομορφία που έχουν πάρει τα… πρωινάδικα

«Προσπαθώ να αποφεύγω να σχολιάζω γιατί το θεωρώ λίγο άδικο. Νιώθω όμως ότι έχουν όλα μία ομοιομορφία, είναι σαν να παίζουν όλα τα θέατρα την ίδια παράσταση. Είστε όλοι καθήμενοι! Μου φαίνονται όλα ίδια» είπε αρχικά.

«Τα πρωινά έχουν μια σκαλέτα την οποία έχουν τυποποιήσει όλα τα κανάλια. Νιώθω ότι προσπαθούμε να κάνουμε τη διαφορά με το σχόλιό μας» είπε ο Δημήτρης Μακαλιάς.

«Μας έφθειρε. Και εγώ και η Μπέττυ είμαστε πιο πλακατζήδες, θέλαμε να σηκωθούμε, να πάρουμε ένα τηλέφωνο» είπε για τις δυσκολίες των θεμάτων την περσινή σεζόν.

Το επικό σχόλιο

«Ακόμα και άνθρωποι που το έχετε, καθίσατε! Μόνο ο Ευαγγελάτος είναι όρθιος. Θα το πω διαφορετικά, οι δημοσιογράφοι σηκώθηκαν και όλοι οι παρουσιαστές ψυχαγωγικών εκπομπών κάθισαν! Άλλαξαν οι εποχές»

