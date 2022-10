Κοινωνία

Τροχαίο: Τούμπαρε αμάξι πάνω στην Εθνική Οδό (εικόνες)

Ανατροπή αυτοκινήτου με έναν τραυματία στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου στην Κακιά Σκάλα.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, στην Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου όταν οδηγός που κινούνταν με το IX του έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου από άγνωστη αιτία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο ύψος των τούνελ στην Κακιά Σκάλα στο ρεύμα προς Αθήνα.

Αστυνομικοί και υπάλληλοι της Ολυμπίας Οδού έκαναν προσπάθεια για να επαναφέρουν το αυτοκίνητο στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικού μέσου, υπάρχει ένας ελαφρά τραυματίας.

Πηγή: korinthostv.gr

