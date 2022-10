Κόσμος

Επίθεση σε παιδικό σταθμό με νεκρά παιδιά στην Ταϊλάνδη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

'Ενοπλος σκόρπισε τον θάνατο σε παιδικό σταθμό στην Ταϊλάνδη. Μετά το μακελειό ο δράστης σκότωσε τη γυναίκα και το παιδί του και αυτοκτόνησε.

Οι νεκροί από περιστατικό με πυρά σε παιδικό σταθμό στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη ανέρχονται σε 34, όπως δήλωσε σήμερα τοπικός αξιωματικός της αστυνομίας στο Reuters.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματικό της τοπικής αστυνομίας που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται τουλάχιστον 23 παιδιά.

Ο αξιωματικός της αστυνομίας επιβεβαίωσε στο Reuters ότι ο ένοπλος σκότωσε τη σύζυγο και το παιδί του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο δράστης ήταν πρώην αστυνομικός. Τα κίνητρά του δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ωστόσο υπάρχουν αναφορές στα τοπικά ΜΜΕ ότι είχε απολυθεί πρόσφατα για εμπλοκή σε υπόθεση ναρκωτικών.

At least 32 people, many of them children, were killed by an ex-policeman raiding a child care centre in Na Klang district of Nong Bua Lamphu. The suspect is on the run. #BangkokPost #Thailand pic.twitter.com/7oHyjmkkzR — rajni singh (@imrajni_singh) October 6, 2022

Αμέσως μετά την επίθεση ο πρωθυπουργός της χώρας ζήτησε από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναλάβουν δράση και να συλλάβουν τον δράστη, δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι το περιστατικό έγινε σε παιδικό σταθμό στη Νονγκ.

Το ποσοστό οπλοκατοχής στη Ταϊλάνδη είναι υψηλό συγκριτικά με κάποιες άλλες χώρες της περιοχής, και τα επίσημα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τον πολύ υψηλό αριθμό παράνομων όπλων.

Τα περιστατικά με πυρά, όπως το σημερινό, είναι σπάνια. Ωστόσο το 2020 ένας στρατιώτης, εξοργισμένος με την αποτυχία μιας συμφωνίας για ακίνητα, σκότωσε τουλάχιστον 29 ανθρώπους και τραυμάτισε 57 σε μια επίθεση σε τέσσερις τοποθεσίες.

Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ για την αιματηρή επίθεση

"Φρίκη και βαθιά θλίψη προκαλεί η βίαιη επίθεση σε παιδικό σταθμό στην Ταϊλάνδη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο αθώων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων πολλών παιδιών", αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στο twitter.

"Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στο λαό και την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης για την τρομερή αυτή τραγωδία", προσθέτει.

Horrified and deeply saddened by the brutal attack on a child care center in #Thailand, resulting in the deaths of innocent people and many children among them



Our heartfelt condolences to the victims' families, and to the people and Gov't of Thailand over this terrible tragedy pic.twitter.com/dtvbCoUFmp — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 6, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Λέσβος - Μεταναστευτικό: Ναυτική τραγωδία με δεκάδες νεκρούς (εικόνες)

Μεξικό: Μακελειό με δεκάδες νεκρούς από επίθεση ενόπλων

“The 2Night Show” - Καλφαγιάννης: Η... εξομολόγηση για τον ιερέα των Αγίων Ισιδώρων (βίντεο)