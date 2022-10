Αθλητικά

FIFA: Η Εθνική Ελλάδας υποχώρησε στην παγκόσμια κατάταξη

Η Βραζιλία εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Ποιες ομάδες είναι στην πρώτη δεκάδα και που βρίσκεται η Εθνική μας.

Πτώση τριών θέσεων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση σημείωσε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA.

Η παγκόσμια ομοσπονδία ανακοίνωσε σήμερα την καινούρια κατάταξη για τις εθνικές ομάδες και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είναι στην 52η θέση, από την 49η, με 1.437,6 βαθμούς.

Στο μεταξύ, αμετάβλητη παρέμεινε η κατάσταση στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης, με τη Βραζιλία να είναι επικεφαλής και το Βέλγιο να ακολουθεί, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Αργεντινή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γερμανία παραμένει εκτός πρώτης δεκάδας, καθώς παραμένει στο Νο 11 του κόσμου. Η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:

1. Βραζιλία 1.841,03 βαθμοί

2. Βέλγιο 1.816,71

3. Αργεντινή 1.773,88

4. Γαλλία 1.759,78

5. Αγγλία 1.728,47

6. Ιταλία 1.726,14

7. Ισπανία 1.715,22

8. Ολλανδία 1.694,51

9. Πορτογαλία 1.676,65

10. Δανία 1.666,57

52. ΕΛΛΑΔΑ 1.441,45 (-3 θέσεις)

