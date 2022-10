Κοινωνία

Ναυάγιο στα Κύθηρα: Δεκάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι (βίντεο)

Συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης των αγνοούμενων. Το μήνυμα του Νότη Μηταράκη για τις δύο τραγωδίες στο Αιγαίο

Επιχείρηση διάσωσης στα Κύθηρα

Στο μεταξύ, τουλάχιστον 80 μετανάστες διασώθηκαν μέχρι στιγμής μετά την πρόσκρουση και ημιβύθιση ιστιοφόρου σε θαλάσσια απόκρημνη περιοχή, στο Διακόφτι Κυθήρων.

Ανάμεσα στους διασωθέντες ήταν 62 ενήλικες (55 άνδρες και επτά γυναίκες) και 18 ανήλικοι. Έντεκα από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κυθήρων για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.

Στο σκάφος επέβαιναν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν μέχρι τώρα οι αρχές, 95 άνθρωποι.

Η επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό αγνοουμένων συνεχίζεται υπό δυσμενείς συνθήκες, καθώς πνέουν άνεμοι έντασης 8 με 10 μποφόρ. Το Ι/Φ σκάφος, στο οποίο επέβαιναν οι μετανάστες, έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Στο σημείο βρίσκονται παραπλέον πλοίο, ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού , στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, στελέχη της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής καθώς και εθελοντές διασώστες.

Προς εκεί κινούνται πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος, Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών του Λιμενικού και ομάδα της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών.

«Είδαμε τη βάρκα να χτυπάει στα βράχια και ανθρώπους να σκαρφαλώνουν και να προσπαθούν να σωθούν. Ήταν ένα απίστευτο θέαμα. Όλοι οι κάτοικοι πήγαν κάτω να τους βοηθήσουν», είπε η Μάρθα Σταθάκη, κάτοικος του νησιού.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι μετανάστες θα μεταφερθούν σε σχολείο της περιοχής.

Δήμαρχος Κυθήρων: Μπροστά μου πέθαναν πέντε άτομα

Τις τραγικές στιγμές που έζησαν οι κάτοικοι των Κυθήρων στη διάρκεια της νύχτας, μόλις έγινε αντιληπτό το ναυάγιο με τους μετανάστες, περιέγραψε ο δήμαρχος Κυθήρων Στρ. Χαρχαλάκης.

Χαρακτηριστικά ο δήμαρχος είπε «μπροστά μου πέθαναν πέντε άτομα».

Συνέχισε περιγράφοντας ότι το σκάφος εξέπεμψε SOS μέσω του 112 χθες το βράδυ γύρω στις 8, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες.

Πρόσθεσε ότι οι άτυχοι μετανάστες παρασύρθηκαν από τα κύματα και το σκάφος τους προσέκρουσε και διαλύθηκε πάνω σε βράχια κάθετα, που έχουν ύψος 15 – 20 μέτρα.

«Η θάλασσα τους κοπανούσε σαν χταπόδια» είπε συγκλονισμένος. «Τους πήρε το κύμα και χάθηκαν μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οικονόμου: Τεράστιες οι ευθύνες της Τουρκίας για τη διπλή τραγωδία σε Λέσβο - Κύθηρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών εξέφρασε τη θλίψη του για τα τραγικά γεγονότα στις θάλασσές μας που οδήγησαν σε θανάτους κι έβαλαν σε κίνδυνο πάρα πολλούς ανθρώπους.

Όπως είπε «οι ελληνικές αρχές, το Λιμενικό, η Αστυνομία, ο Στρατός, το Ναυτικό, το Πυροσβεστικό Σώμα υπό ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες διέσωσαν ανθρώπινες ζωές. Έσωζαν ανθρώπους που ρίχτηκαν από ασυνείδητους διακινητές στα μανιασμένα νερά του Αιγαίου, πάνω σε σκάφη που δεν πληρούν κανέναν κανόνα ασφαλείας. Τέτοια ανεύθυνη συμπεριφορά και ταυτόχρονα οι πλημμέλειες της Τουρκίας απ' τα παράλια της οποίας ξεκίνησαν τα σκάφη αυτά οδηγούν δυστυχώς νομοτελειακά σε τραγωδίες.

Παρά την οργάνωση και τις ηρωϊκές προσπάθειες του προσωπικού των ελληνικών αρχών οι οποίες συνεχίζονται είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα θρηνούμε θύματα όσο η Τουρκία δεν πράττει ό,τι επιβάλλουν οι διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει και το διεθνές Δίκαιο».

πηγή: πληροφορίες και από Associated Press, ΣΚΑΙ

Το δικό του μήνυμα για τις τραγωδίες στο Αιγαίο έστειλε και ο Υπουργός Ναυτιλίας, Νότης Μηταράκης "κάνουν ό,τι μπορούν.Μιλάμε για λαθροδιακινητές που βάζουν σε βάρκες ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από θάλασσα.Έκανα δημόσια έκκληση στην ????,έχουμε πληροφορίες πως λέμβοι προσπαθούν να ξεκινήσουν τώρα το ταξίδι από ???? με 7 μποφόρ στο Αιγαίο"





Κύθηρα & Λέσβος: Λιμενικό & Υπ.Ναυτιλίας κάνουν ό,τι μπορούν.Μιλάμε για λαθροδιακινητές που βάζουν σε βάρκες ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από θάλασσα.Έκανα δημόσια έκκληση στην ????,έχουμε πληροφορίες πως λέμβοι προσπαθούν να ξεκινήσουν τώρα το ταξίδι από ???? με 7 μποφόρ στο Αιγαίο pic.twitter.com/ATMCLEuJ8n — Νότης Μηταράκης - Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 6, 2022





