Κοινωνία

Νίκαια - Ενδοοικογενειακή βία: Τραυμάτισε τη γυναίκα του με μαχαίρι

Σοκάρει το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ενώ έχει γίνει προσαγωγή του συζύγου.

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει τη χώρα μας καθώς ένας άνδρας το πρωί της Πέμπτη επιτέθηκε στη γυναίκα του στη Νίκαια.

Το συμβάν έλαβε χώρα στην οδό Θεμιστοκλέους, όταν ο άνδρας έπιασε ένα αιχμηρό αντικείμενο πιθανότατα μαχαίρι και τραυμάτισε την 66χρονη γυναίκα.

Η 66χρονη νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ έχει γίνει και προσαγωγή του συζύγου.

