Κοινωνία

Μεταναστευτικό - Κοκκάλας: βάζουν εγκύους και παιδιά σε υπερφορτωμένα φουσκωτά με θυελλώδεις ανέμους

Τι αναφέρει για τα δύο πολύνεκρα ναυάγια σε Κύθηρα και Λέσβο και τις διαφοροποιήσεις στην προσπάθεια των διακινητών να «περάσουν» στην Ευρώπη παράτυπους μετανάστες, αδιαφορώντας για τις ανθρώπινες ζωές.

«Αντιμετωπίζουμε κάτι πρωτόγνωρο και διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια», είπε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, για το πολύνεκρο ναυάγιο στην Λέσβο, καθώς και για την παράλληλα τραγωδία με το ναυάγιο στα Κύθηρα.

Όπως εξήγησε ο Νίκος Κοκκάλας, «Βλέπουμε δυσμενέστατες καιρικές συνθήκες, στις οποίες δεν μπορούν να ταξιδέψουν μεγάλα πλοία, πόσο μάλλον φουσκωτά υπερφορτωμένα ή ιστιοφόρα και βλέπουμε τέτοια σκάφη με υπεράριθμους αλλοδαπούς, σε πολύ άσχημες συνθήκες».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προσέθεσε πως «επίσης, βλέπουμε ότι σε αυτά επιβιβάζουν άτομα από ευάλωτες ομάδες, άτομα με αναπηρίες, γυναίκες σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και όχι απλώς παιδιά, αλλά ακόμη και βρέφη, όπως είδαμε προ ημερών στην Καλαμάτα».

