Οικονομία

Ενεργειακή κρίση - Μητσοτάκης: Χρειάζεται κοινή απάντηση όπως στην πανδημία

Ο Έλληνας Πρωθυπουργούς εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει λύση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.



«Πρέπει να αναλάβουμε τολμηρή δράση. Η αγορά του φυσικού αερίου δεν λειτουργεί σωστά. Πρέπει να εξετάσουμε μια παρέμβαση σε επίπεδο χονδρικής αγοράς φυσικού αερίου. Και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει την πρότασή μας», ανέφερε κατά πληροφορίες μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβαση στο πάνελ «Ενέργεια, Κλίμα, Οικονομία», όπου ήταν συμπρόεδρος με τον πρόεδρο της Ελβετίας στις εργασίες της Ευρωπαικής Πολιτικής Κοινότητας στην Πράγα.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει λύση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και διεμήνυσε: «αυτή τη στιγμή χρειάζεται περισσότερη αλληλεγγύη. Χρειάζεται κοινή απάντηση, όπως κάναμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δεν μπορεί κάθε χώρα να πορεύεται μόνη της» διεμήνυσε με νόημα ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Συνάντηση Μητσοτάκη - Κοβάτσεφσκι στην Πράγα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Πράγα και με τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας, Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι, στο περιθώριο των εργασιών της πρώτης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στην Πράγα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση των πρωθυπουργών των δύο χωρών το τελευταίο διάστημα, μετά τη συνάντηση που πραγματοποίησε στην Αθήνα ο κ. Κοβάτσεφσκι, στις 13 Σεπτεμβρίου, όταν και συναντήθηκε με τον κ.Μητσοτάκη, κατά την οποία συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, η αδιάκοπη παροχή λιγνίτη και άνθρακα προς τη Βόρεια Μακεδονία, από ορυχεία στην Ελλάδα.

«Κατά τη συνάντηση στην Πράγα, οι δύο πρωθυπουργοί τόνισαν για άλλη μια φορά τη σημασία της συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα, για τον οποία συμφώνησαν ότι έχει μεγάλες δυνατότητες, αν ληφθούν υπόψη τα κοινά έργα για την κατασκευή του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και η διασύνδεση φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών.

Τα κοινά ενεργειακά έργα είναι σημαντικά για τη Βόρεια Μακεδονία, ως νέες πηγές προμήθειας φυσικού αερίου για μια πιο οικολογική και φθηνότερη ενέργεια, αλλά και της δυνατότητας να γίνει η χώρα περιφερειακό κέντρο περαιτέρω διέλευσης και διανομής φυσικού αερίου στις χώρες της περιοχής» αναφέρεται ακόμη στην ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας.

Διμερείς επαφές Μητσοτάκη στην Πράγα

Διμερείς συναντήσεις είχε νωρίτερα στην Πράγα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Συνόδου της Ευρωπαικής Πολιτικής Κοινότητας. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Αλβανό ομόλογό του Έντι Ράμα, κατά την οποία οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων και των περιφερειακών εξελίξεων και επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους για εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την πάγια στήριξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Συζητήθηκαν, επίσης, οι επιπτώσεις της ουκρανικής κρίσης στα Δυτικά Βαλκάνια και η ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας και ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το σταθερό ενδιαφέρον της Αθήνας για την προστασία των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατοχύρωση των περιουσιακών της δικαιωμάτων.

Αναφέρθηκε επίσης στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών των δύο χωρών και τόνισε ότι η υποβολή του ζητήματος στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όπως έχει συμφωνηθεί, θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις καλής γειτονίας αξιοποιώντας την πλήρη δυναμική τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ακόμα σύντομη συνάντηση και με την Πρόεδρο του Κοσόβου Βιόσα Οσμάνι.

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα με τον οποίο συζήτησε την ενεργειακή κρίση και τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πορτογάλο πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στην κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας.

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε ακόμη με τον Αρμένιο ομόλογό του κ. Νικόλ Πασίνιαν, στο περιθώριο της πρώτης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στο πλαίσιο εμβάθυνσης δεσμών με την φιλικά προσκείμενη Αρμενία. Κατά τη συνάντηση οι δύο ηγέτες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σε θέματα διμερών σχέσεων και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση στις εξελίξεις στον Καύκασο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσαν την άριστη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την αμέριστη στήριξη της χώρας μας στην επέκταση της συνεργασίας της Αρμενίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

