Μητσοτάκης - Πράγα: Μήνυμα για σεβασμό του διεθνούς δικαιού και των ανθρώπινων δικαιωμάτων

Η δήλωση του πρωθυπουργού προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο της Πράγας.

Μήνυμα ότι «ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, η θεμελιώδης προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, που στηρίζει αυτή τη νέα προσπάθεια» εξέπεμψε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δήλωση του πριν από λίγη ώρα, προσερχόμενος στην έναρξη της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα ότι «όλες οι χώρες που συμμετέχουν σήμερα και πιθανώς θα συμμετάσχουν στο μέλλον μοιράζονται αυτές τις κοινές αξίες, όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη».

Ο πρωθυπουργός, δεν παρέλειψε, δε να αναφερθεί και στο ζήτημα του Μεταναστευτικού στο φόντο μίας ακόμα τραγωδίας, που εκτυλίσσεται τις τελευταίες ώρες στο Αιγαίο, εξέφρασε την βαθιά του θλίψη για την απώλεια των ανθρώπινων ζωών, παρά τις ηρωικές, όπως είπε, προσπάθειες του Λιμενικού Σώματος και κάλεσε όλους τους εμπλεκομένους να συνεργαστούν πολύ πιο ουσιαστικά, ώστε να αποφευχθούν ανάλογα δυστυχήματα στο μέλλον.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την έλευση του στην Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Πράγα:

«Αυτούς τους τόσο δύσκολους καιρούς, η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα είναι ένα νέο φόρουμ που φέρνει κοντά όλες τις χώρες της ηπείρου με στόχο την προώθηση της κοινής μας ασφάλειας και ευημερίας. Είναι αυτονόητο πως μια τέτοια κοινότητα χωρών θα πρέπει να εδράζεται σε κοινές αξίες που θα πρέπει να μοιραζόμαστε όλοι. Ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, η θεμελιώδης προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος που στηρίζει αυτή τη νέα προσπάθεια. Ελπίζω, ειλικρινά, πως όλες οι χώρες που συμμετέχουν σήμερα και πιθανώς θα συμμετάσχουν στο μέλλον μοιράζονται αυτές τις κοινές αξίες, όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη.

Σε ένα διαφορετικό ζήτημα, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά θλίψη μου για την απώλεια ανθρώπινων ζωών το πρωί και αργά χθες το βράδυ, σε δύο διαφορετικά ναυάγια στο Αιγαίο, παρά τις ηρωικές προσπάθειες του ελληνικού Λιμενικού. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να συνεργαστούμε πραγματικά και με πολύ πιο ουσιαστικό τρόπο, προκειμένου να αποφύγουμε την επανάληψη τέτοιων περιστατικών στο μέλλον και να εξουδετερώσουμε εντελώς τους λαθρέμπορους που εκμεταλλεύονται αθώους ανθρώπους, απελπισμένους ανθρώπους, οι οποίοι προσπαθούν να φτάσουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο με σκάφη που σαφώς δεν είναι αξιόπλοα».





