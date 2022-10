Αθλητικά

Ολυμπιακός - Καραμπάχ: Επεισόδια μεταξύ οπαδών και Αστυνομίας

Μεγάλη ένταση μέσα και έξω από το στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», πριν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Καραμπάχ.

Επεισόδια σημειώθηκαν ανάμεσα σε αστυνομικούς και οπαδούς μέσα και έξω από το γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Καραμπάχ για το Europa League



Συγκεκριμένα, υπήρξε ένταση μεταξύ οπαδών των «ερυθρόλευκων» και των ανδρών της Αστυνομίας, οι οποίοι έκαναν χρήση χημικών, τα οποία έγιναν αισθητά ακόμα και μέσα στο στάδιο.



Ωστόσο, επεισόδια σημειώθηκαν και στις εξέδρες του «Γ. Καραϊσκάκης» και συγκεκριμένα σε εκείνη, όπου κάθονται οπαδοί των φιλοξενούμενων. Η αστυνομία έκανε εκ νέου χρήση χημικών, με την ατμόσφαιρα να γίνεται αποπνικτική.

Αφότου απομακρύνθηκαν, τελικά, οι Αζέροι φίλαθλοι, η αστυνομία αποχώρησε από τις κερκίδες και έτσι η ένταση σταμάτησε.

