Κόσμος

Ισπανία: νεκρό παιδί από φωτιά σε κατάστημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πυρκαγιά προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό ενός μικρού αγοριού. Μεταξύ των τραυματιών είναι η μητέρα και ο αδελφός του.

(εικόνα αρχείου)

Ένα 5χρονο αγοράκι άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Μαδρίτης, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατάστημα στο νότιο τμήμα της ισπανικής πρωτεύουσας.

Το παιδί διακομίστηκε τραυματισμένο – όπως επίσης η μητέρα και ο αδερφός του – στο νοσοκομείο, αλλά έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε ύστερα από έκρηξη, τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται από τις αρχές της ισπανικής πρωτεύουσας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυρηνικά - Ουκρανία: Ο Μπάιντεν φοβάται για “Αποκάλυψη”

Μητσοτάκης - Ερντογάν: ο καβγάς στην Πράγα, η απειλή επίθεσης στην Ελλάδα και το… savoir vivre

Δίκη Χρυσής Αυγής: Η Μάγδα Φύσσα και η κατάθεση στο Εφετείο