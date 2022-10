Κόσμος

Ιμαλάια: Χιονοστιβάδα σκότωσε δεκάδες ορειβάτες (εικόνες)

Συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, καθώς αγνοούνται ακόμη 10 ορειβάτες.

Σε τουλάχιστον 19 νεκρούς, έφθασε ο τραγικός απολογισμός του δυστυχήματος που συνέβη στα ινδικά Ιμαλάια, όταν μία χιονοστιβάδα καταπλάκωσε ορειβάτες που ανέβαιναν προς την κορυφή.

«Βρέθηκαν δεκαεννέα πτώματα. Δέκα άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Ριντχίμ Αγκαρβάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας καταστροφών της πολιτείας Ουταραχάντ, επισημαίνοντας ότι η κακοκαιρία, που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή, εμποδίζει τις έρευνες και την επιχείρηση διάσωσης.

Το δυστύχημα, συνέβη κοντά στην κορυφή του όρους Ντραουπάντι και Ντάντα-ΙΙ, ύψους 4.880 μέτρων στο κρατίδιο Ουταραχάντ, στην βόρεια Ινδία.

