Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Διδάκτωρ στο ΑΠΘ ο 39χρονος που ποδοπάτησε μέχρι θανάτου γατάκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άντρας που ταυτοποιήθηκε για την κακοποίηση του ζώου, έχει σπουδάσει στο ΑΠΘ αλλά και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, και την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά δίδασκε στο Αριστοτέλειο.

Ο 39χρονος που ταυτοποιήθηκε για κακοποίηση ζώου, αφού ποδοπάτησε ένα γατάκι στη Θεσσαλονίκη και το σκότωσε, είχε συνεργασία με το ΑΠΘ.

Σύμφωνα με το MEGA, ο δράστης έχει σπουδάσει στο ΑΠΘ αλλά και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, και την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά δίδασκε στο Αριστοτέλειο.

Ο 39χρονος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ του έχει επιβληθεί πρόστιμο 30.000 ευρώ σε βάρος του για θανάτωση ζώου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: εκβιασμός ανήλικης με γυμνές φωτογραφίες στο Instagram

Πλεύρης: Αντιγριπικό εμβόλιο χωρίς συνταγή για ορισμένους - Επιστροφή προστίμου σε ανεμβολίαστους

“Ενώπιος Ενωπίω” - Άντζελα Γκερέκου: Ο Τόλης Βοσκόπουλος πληγώθηκε από την χώρα του