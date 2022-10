Πολιτική

Μητσοτάκης για Ερντογάν: Η Ελλάδα δεν προκαλεί, αλλά απαντά με αυτοπεποίθηση

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για το "θερμό επεισόδιο" με τον Τούρκο Πρόεδρο στο δείπνο των ηγετών, στην Πράγα. τι ανέφερε για το φυσικο αέριο και το πλαφόν.

Αναφορά στο χθεσινό "θερμό επεισόδιο" τον Ταγίπ Ερντογάν έκανε ο πρωθυπουργός, προσερχόμενος σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής στην Πράγα.

Επεσήμανε ότι ήταν μια ευκαιρία μπροστά σε 43 ηγέτες να φανεί ποιος προκαλεί, και τόνισε ότι δεν είναι δυνατό να υπάρξει αποκλιμάκωση όταν η Τουρκία προκαλεί και αμφισβητεί ευθέως την ελληνική κυριαρχία στα νησιά. Η Ελλάδα ωστόσο κρατά ανοικτή την πόρτα για συζητήσεις.

«Είχα την ευκαιρία ενώπιον των 43 ηγετών ενώπιον της πρώτης σύναξης της ευρωπαϊκής πολιτικής κοινοτητας να επαναλάβω αυτά τα οποία είπα στον ΟΗΕ. Ότι δε νοείται να κατηγορείται σήμερα η Ελλάδα ότι αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο όταν η Τουρκία θέτει ευθέως ζητήματα που αφορούν μέχρι και την κυριαρχία των ελληνικών νησιών. Είναι αδύνατο να προχωρήσουμε σε εκτόνωση των σχέσεων όσο συνεχίζεται αυτή η ρητορική. Η Ελλάδα δεν είναι αυτή που κλείνει την πόρτα του διαλόγου έχουμε απόλυτη βεβαιότητα ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας.

Ηταν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία μέσα από αυτό τον διάλογο που έγινε μπροστά σε όλους τους ηγέτες, να αντιληφθούν και οι συνάδελφοί μου ποιος είναι αυτός που προκαλεί και ποιος είναι αυτός που υψώνει τους τόνους και ποια χώρα υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα χωρίς να κλείνει την πόρτα του διαλόγου. Κλείνουμε τα παράθυρα σε κάθε πρόκληση και αφήνουμε ανοιχτό το παράθυρο του διαλόγου» είπε ο πρωθυπουργός.

Σε ό,τι αφορά την ενέργεια εκτίμησε ότι ωριμάζουν οι συνθήκες για μια ευρωπαϊκή παρέμβαση στην αγορά φυσικού αερίου και ότι μπορεί να υπάρξουν αποφάσεις στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής στις 21 Οκτωβρίου.

Αναλυτικα η δήλωση του Πρωθυπουργού:

«Στη σημερινή έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Πράγα, θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε στο κρίσιμο ζήτημα το οποίο μας απασχολεί όλους τους τελευταίους μήνες. Αναφέρομαι στις εξαιρετικά υψηλές τιμές ενέργειας -και ειδικά του φυσικού αερίου- ως αποτέλεσμα της απρόκλητης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και της απόπειρας της Ρωσίας να εργαλειοποιήσει τις πηγές ενέργειες εις βάρος της Ευρώπης.

Πιστεύω, ότι οι συνθήκες έχουν πια πλήρως ωριμάσει ώστε στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής, στις Βρυξέλλες, να πάρουμε τις οριστικές μας αποφάσεις για μια δραστική παρέμβαση στην αγορά του φυσικού αερίου. Όλοι πια αντιλαμβάνονται αυτό το οποίο η Ελληνική Κυβέρνηση ισχυριζόταν εδώ και αρκετούς μήνες: ότι η αγορά του φυσικού αερίου πρακτικά δεν λειτουργεί, ότι χρειάζεται μια δραστική παρέμβαση για να μειώσουμε το κόστος του φυσικού αερίου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και με αυτόν τον τρόπο να διευκολύνουμε τις εθνικές κυβερνήσεις να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμώ ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται πια σε αυτή την κατεύθυνση και θα αναμένουμε τις οριστικές της προτάσεις για λήψη αποφάσεων, στο δικό μας επίπεδο, σε λίγες εβδομάδες στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ένα σχόλιό σας για τη χθεσινή στάση του κυρίου Ερντογάν και τα όσα διημείφθησαν στο δείπνο των ηγετών.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελλάδα ουδέποτε προκαλεί, απαντά, όμως, πάντα με αυτοπεποίθηση κάθε φορά που θα προκαλείται. Είχα την ευκαιρία ενώπιον των 43 ηγετών που βρέθηκαν σε αυτή την πρώτη σύναξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας να επαναλάβω αυτά τα οποία είπα και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ότι δεν νοείται σήμερα να κατηγορείται η Ελλάδα ότι αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο, όταν η Τουρκία είναι αυτή η οποία θέτει ευθέως ζητήματα που αφορούν μέχρι και την κυριαρχία των ελληνικών νησιών. Κι ότι είναι αδύνατον να προχωρήσουμε σε μία εκτόνωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, όσο συνεχίζεται αυτή η ρητορική.

Δηλώνω, όμως, για ακόμα μία φορά ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτή η οποία κλείνει την πόρτα του διαλόγου. Αισθανόμαστε απόλυτη αυτοπεποίθηση και τη βεβαιότητα ότι έχουμε το δίκιο και το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας.

Πιστεύω, λοιπόν, ότι ήταν μία πρώτης τάξης ευκαιρία μέσα από αυτόν τον διάλογο, ο οποίος έγινε μπροστά σε όλους τους ηγέτες, να αντιληφθούν και ενδεχομένως συνάδελφοί μου οι οποίοι δεν έχουν βαθιά γνώση των ζητημάτων αυτών, ποιός είναι αυτός ο οποίος προκαλεί, ποιός είναι αυτός ο οποίος υψώνει τους τόνους και ποια είναι εκείνη η χώρα η οποία με αυτοπεποίθηση υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα χωρίς ποτέ, όμως, να κλείνει την πόρτα του διαλόγου. Επαναλαμβάνουμε: κλείνουμε όλα τα παράθυρα σε κάθε πρόκληση. Αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Και ένα σχόλιό σας για τα τραγικά ναυάγια στο Αιγαίο κύριε Πρόεδρε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Για ακόμα μια φορά θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη για αυτά τα οποία έγιναν εχθές σε δύο ναυάγια στη Λέσβο και έξω από τα Κύθηρα. Νομίζω ότι όλοι διαπίστωσαν ότι με αυτοθυσία το Ελληνικό Λιμενικό, η ακτοφυλακή, αλλά και όλες οι άλλες κρατικές υπηρεσίες, έσπευσαν να σώσουν κατατρεγμένους ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς μπήκαν σε βάρκες χωρίς σωσίβια και απέπλευσαν από τις τουρκικές ακτές μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτή η εργαλειοποίηση του προσφυγικού. Καλώ ακόμα μια φορά την Τουρκία, να συνεργαστεί με την Ελλάδα έτσι ώστε να εξαλείψουμε μια και καλή αυτά τα δίκτυα, τα άθλια δίκτυα των διακινητών κατατρεγμένων ανθρώπων. Να μην χάνονται άλλες ζωές αχρείαστα στο Αιγαίο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Τουρκία εφόσον το θέλει, το έχει αποδείξει εξάλλου, μπορεί να κάνει περισσότερα ώστε να περιορίσει το πρόβλημα, το οποίο γεννάται στη ρίζα του και αυτό έγκειται στις βάρκες οι οποίες φεύγουν από τις τουρκικές ακτές.

Από εκεί και πέρα η Ελλάδα θα εξακολουθεί να κάνει αυτό το οποίο κάνει πιστεύω με αποτελεσματικότητα και με ανθρωπιά, τα τελευταία τρία χρόνια: να υπερασπίζεται τα σύνορά της - ταυτόχρονα όμως να προστρέχει και να σώζει κάθε άνθρωπο ο οποίος κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του στη θάλασσα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε Μητσοτάκη, βλέπετε κάποια πρόοδο στις συνομιλίες σχετικά με την επιβολή πλαφόν στις τιμές του αερίου; Πότε θεωρείτε πώς θα έχει ληφθεί η σχετική απόφαση;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όπως γνωρίζετε, έχουμε προτείνει και υποστηρίξει ένα πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου από τον περασμένο Μάρτιο. Βλέπω ότι υπάρχει αυξανόμενη υποστήριξη άλλων αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων οι οποίοι έχουν συνταχθεί με το κάλεσμά μας για μία πιο δραστική παρέμβαση στην χονδρική αγορά του φυσικού αερίου και με ενθαρρύνει ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αναγνωρίσει την ανάγκη για μία δραστική -προσωρινή αλλά δραστική- παρέμβαση στην αγορά φυσικού αερίου. Εκείνο που θα περιμέναμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -και αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι θα αναθέσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει για ακόμη μια φορά- είναι να καταλήξει σε μια συγκεκριμένη πρόταση μέχρι την επόμενη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, σε μερικές εβδομάδες από τώρα.

Είναι ώρα αποφάσεων. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις τώρα. Πιστεύω ότι έχουμε ήδη χάσει χρόνο. Πληρώνουμε υψηλότερες τιμές απ’ ό,τι θα έπρεπε. Στηρίζουμε τα νοικοκυριά από τους εθνικούς προϋπολογισμούς μας, αλλά υπάρχει ένα όριο όσον αφορά τα πόσα μπορούμε να κάνουμε και μας δίνεται η ευκαιρία να επιδείξουμε την ευρωπαϊκή μας δύναμη με ενιαίο τρόπο ώστε να αποτρέψουμε τον Putin από το να εργαλειοποιεί το φυσικό αέριο σε βάρος των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μέχρι την επόμενη Σύνοδο Κορυφής;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής. Η απόφαση πρέπει να ληφθεί. Χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι την επόμενη Σύνοδο και η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί μέχρι την επόμενη Σύνοδο. Έχουμε ήδη χάσει χρόνο. Σας ευχαριστώ».

