Πράγα - Ερντογάν: Eυρωπαϊκός “πάγος” για τις προκλήσεις

Πως αποτιμά η ελληνική πλευρά την ένταση στο δέιπνο των ηγετών, ανάμεσα σε Μητσοτάκη - Ερντογάν, αλλά και τα μηνύματα που έστειλαν οι ηγέτες στον Τούρκο Πρόεδρο.

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ήλθε στην Πράγα και δεν βρήκε ευήκοα ώτα στις αιτιάσεις του, ούτε στο πάνελ για την ασφάλεια, που συμμετείχε, ούτε και στις διμερείς επαφές, που είχε καθ' όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, σύμφωνα με πληροφορίες, από την ελληνική πλευρά.

Το κλίμα που εισέπραξε από τους συνομιλητές του ήταν η σύσταση να σταματήσει τη συγκεκριμένη τακτική και να ακολουθήσει τον δρόμο του διαλόγου, επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ήταν σε γνώση της ελληνικής αποστολής πως είχε ζητήσει να πάρει τον λόγο κατά την διάρκεια του δείπνου. Κατά την παρέμβαση του εμφανίστηκε αρνητικός ως προς τους χειρισμούς της ΕΕ έναντι της Τουρκίας και ως μη είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις επετέθη κατά της Ελλάδος.

Από την ελληνική κυβέρνηση επισημαίνεται πως ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει άφωνος και να αφήσει αναπάντητα τα όσα είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Κατά την εκτίμηση της ελληνικής πλευράς η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη φαίνεται πως αιφνιδίασε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που έχει συνηθίσει σε μονολόγους, κάτι -που σύμφωνα με τα ίδια πρόσωπα- αποτυπώθηκε και στο «αλλοπρόσαλλο» της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε αργότερα, κατά τη διάρκεια της οποίας σε άλλα σημεία απειλούσε πως «θα έλθουμε νύχτα» και σε άλλα έλεγε πως δεν αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών και ότι η Ελλάδα είναι εκείνη που δεν προσέρχεται στον διάλογο.

Τα ίδια πρόσωπα προϊδεάζουν πως ο πρωθυπουργός θα δώσει απαντήσεις σε δήλωσή του προσερχόμενος στην άτυπη Σύνοδο των 27 Ευρωπαίων ηγετών στην Πράγα, αλλά και μετέπειτα στη συνέντευξη Τύπου.

Από την ελληνική κυβέρνηση επισημαίνεται, δε, πως οι θέσεις της Ελλάδος είναι γνωστές και πως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία των νησιών του ελληνικού Αιγαίου. Μέλη της ελληνικής αποστολής στην Πράγα τόνιζαν ότι «η Ελλάδα δεν προκαλεί. Αλλά όταν προκαλείται θα απαντά, όπως έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο δείπνο των ηγετών. Όλοι είδαν τι διημείφθη. Ο κ. Ερντογάν έφυγε από τη Σύνοδο περισσότερο απομονωμένος από όσο ήρθε».

