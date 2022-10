Πολιτική

Πράγα: Καβγάς Ερντογάν - Μητσοτάκη στο δείπνο των ηγετών

Απρόκλητη επίθεση από τον Τούρκο Πρόεδρο δέχθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πήρε αμέσως τον λόγο, απαντώντας στις απαράδεκτες αιτιάσεις του "Σουλτάνου".

Από ακόμη μια τουρκική πρόκληση και στιγμές έντασης χαρακτηρίστηκε το δείπνο των ηγετών, στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στην Πράγα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πήρε τον λόγο στο δείπνο των ηγετών, (σημ: είχε ζητήσει να μιλήσει πριν από το δείπνο).

Στο τέλος της παρέμβασής του απρόκλητα κατηγόρησε την Ελλάδα ότι ανεβάζει την ένταση και ότι προκαλεί.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε τον λόγο αμέσως και του απάντησε ευθέως ότι πρέπει να πάψει να αμφισβητεί την κυριαρχία των νησιών. Και ότι αντι να προκαλεί εντάσεις θα πρέπει να προσέλθει σε συνεννόηση και διάλογο χωρίς εντάσεις και ακραία ρητορική, όπως κάνουν οι υπέυθυνοι ηγέτες.

Το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αποτυπώθηκε και στην οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Πράγα.

Οι δύο ηγέτες δεν είχαν ανταλλάξει μέχρι να αρχίσει το δείπνο των ηγετών, ούτε μια κουβέντα ούτε ένα βλέμμα.

Χρακτηριστικό είναι το στιγμιότυπο στην οικογενειακή φωτογραφία όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέκεται πάνω και αριστερά και ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν εισέρχεται στην αίθουσα με τους δύο άνδρες να κοιτάζουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός στάθηκε στη δεύτερη σειρά και αριστερά ως πρωθυπουργός, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος στα δεξιά και την πρώτη σειρά ως πρόεδρος.

Πάντως, Νίκος Αναστασιάδης και Ταγίπ Ερντογάν είχαν σύντομη συνομιλία παρόντος του Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός φρόντισε να στείλει έμμεσα αλλά σαφή μηνύματα κατά της τουρκικής προκλητικότητας. Προειδοποίησε ότι η Αθήνα στέκεται παγίως απέναντι σε κάθε προσπάθεια παραβίασης των συνόρων διά της βίας, ενώ την Παρασκευή στην άτυπη Σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών αναμένεται να ενημερώσει διεξοδικώς για την τουρκική επιθετικότητα, το παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβυικό μνημόνιο, αλλά και τις επιπτώσεις αυτών στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου.

Διπλωματικές πηγές για την νέα τουρκιλιβυκή συμφωνία

Εν τω μεταξύ, διπλωματικές πηγές, σχετικά με το νέο τουρκολιβυκό μνημόνιο, αναφέρουν τα εξής:

"Οι χθεσινές δηλώσεις του επικεφαλής της κυβέρνησης της Τρίπολης αναφορικά με την υπογραφή του μνημονίου μεταξύ της κυβέρνησης του και της Τουρκίας είναι τουλάχιστον ατυχείς, καθώς προσπαθεί να συγκρίνει δύο τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Κατά την διάρκεια χθεσινο-βραδυνής ομιλίας του ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Τρίπολης Abdulhamid Dbeiba αναφέρθηκε σε διαφορά που έχει η Λιβύη με την Ελλάδα όσον αφορά τον ορισμό της ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι η Λιβύη θα πραγματοποιήσει έρευνες στη βάση του τουρκο-λιβυκού "μνημονίου" και ότι η πλευρά του δεν θα παραχωρήσει τα δικαιώματα της Λιβύης.

Προφανώς ο κ. Dbeiba προσπαθεί να συγκρίνει δύο τελείως διαφορετικές καταστάσεις, μια η οποία είναι καθ' ολα νόμιμη και μία η οποία είναι παράνομη, άκυρη και ανυπόστατη. Συγκεκριμένα, μέχρι και τις αρχές του 2011 συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για τον ορισμό της ΑΟΖ, διαπραγματεύσεις στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, οι οποίες είχαν προχωρήσει πολύ και απέμενε να γεφυρωθεί μια μικρή διαφορά. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις, ως γνωστόν, διακοπήκαν λόγω της ανατροπής του καθεστώτος στην Τρίπολη.

Σχεδόν μία δεκαετία αργότερα, το 2019, η τότε κυβέρνηση της Τρίπολης συνομολόγησε με την Τουρκία ένα νομικό και πολιτικό τερατούργημα, το οποίο αποτελούσε σαφέστατη παραβίαση θεμελιωδών κανόνων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, καθώς αγνοούσε την ύπαρξη των ελληνικών νησιών, όπως η Κρήτη! Το εν λόγω "μνημόνιο" καταδικάστηκε από πλήθος κρατών, συμπεριλαμβανομένων όλων των χωρών μελών της ΕΕ. Επίσης, ουδέποτε κυρώθηκε από τη Λιβυκή Βουλή. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης μεταξύ των δύο περιπτώσεων και ουδείς δικαιούται να προσπαθεί να δικαιολογήσει μια παρανομία, κάνοντας επίκληση με κάτι που ουδεμία σχέση έχει.

Τέλος, συγκρατείται, ότι τόσο η Λιβυκή Βουλή, πάνω από τα μισά μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και ο καθ'ύλιν αρμόδιος επικεφαλής της Εθνικής Λιβυκής Εταιρίας Πετρελαίου καταδίκασαν το πρόσφατο μνημόνιο, τονίζοντας ότι είναι παράνομο, ανυπόστατο και μη δεσμευτικό για τη Λιβύη. Σε ανάλογες δημόσιες τοποθετήσεις έχουν προβεί, μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Αίγυπτος".

