Τζόκοβιτς: Γιατί έδωσαν το όνομά του σε νέο είδος σκαθαριού

Το όνομα έδωσαν Σέρβοι επιστήμονες οι οποίοι εξήγησαν τον λόγο...

Σέρβοι επιστήμονες έδωσαν το όνομα του Νόβακ Τζόκοβιτς σε ένα νέο είδος σκαθαριού, λόγω της ταχύτητας, της δύναμης, της ευελιξίας, της αντοχής και της ικανότητάς του, να επιβιώνει σε ένα δύσκολο περιβάλλον, όπως ανέφεραν σήμερα σερβικά ΜΜΕ.

Το έντομο, ανήκει στο γένος Duvalius των σκαθαριών που υπάρχουν στην Ευρώπη, ανακαλύφθηκε πριν από αρκετά χρόνια σε λάκκο κάτω από τη γη, στη δυτική Σερβία.

Ονομάζεται «Duvalius Dokovici», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tanjug, επικαλούμενο τον ερευνητή Νίκολα Βέσοβιτς.

«Πρότεινα να ονομάσουμε το νέο είδος με το όνομα του Τζόκοβιτς», φέρεται να είπε ο Βέσοβιτς.

«Είναι ο άνθρωπος που έκανε πολλά για αυτή τη χώρα. Αισθανόμαστε την προτροπή να τον ξεπληρώσουμε με τον τρόπο που μπορούμε».

View this post on Instagram A post shared by Nikola Vesovic (@insects.veson)

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο 35χρονος Τζόκοβιτς, ο οποίος έχει κερδίσει 21 τρόπαια Grand Slam, κέρδισε το «Tel Aviv Open» για να κατακτήσει τον τρίτο του τίτλο αυτή τη σεζόν, έχοντας κατακτήσει τον έβδομο τίτλο του Wimbledon τον Ιούλιο.

