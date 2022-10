Κοινωνία

Νέα Σμύρνη - Ληστεία σε τράπεζα: Απείλησε υπάλληλο και έφυγε με τα λεφτά (βίντεο)

Καρέ καρέ έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας η δράση του ληστή με την μάσκα σε τράπεζα στη Νέα Σμύρνη.



Ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε υποκατάστημα τράπεζας, στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ένας δράστης μπήκε, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, στις 11.30 στο υποκατάστημα, που βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 152-154, και με φραστική απειλή αφαίρεσε άγνωστο χρηματικό ποσό από ταμείο και τράπηκε σε φυγή.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Την δράση του ληστή κατάγραψε καρέ καρέ κάμερα ασφαλείας.

Πηγή: lawandorder.gr

