Κριμαία - Γέφυρα του Κερτς: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης

Συγκλονιστικό βίντεο από την στιγμή της έκρηξης στη μοναδική γέφυρα που συνδέδει την Κριμαία με την Ρωσία. Για τρομοκράτες μιλά η Μόσχα.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο έχει καταγραφεί η στιγμή της μεγάλης έκρηξης που σημειώθηκε στη γέφυρα της Κριμαίας.

Στο βίντεο, που μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, δείχνει την ισχυρή έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας, ενώ πάνω της κινούνται οχήματα, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Η ώρα είναι 6:02 λεπτά, όταν στο οδικό τμήμα της γέφυρας βρίσκονται αυτοκίνητα. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, μέχρι που κάποια στιγμή εκδηλώνεται έκρηξη σε παγιδευμένο φορτηγό.

Στα πλάνα εκτός από το φορτηγό, από το οποίο φαίνεται ότι προήλθε η έκρηξη, περνά και ένα άλλο αυτοκίνητο. Άγνωστο παραμένει αν υπάρχουν θύματα.

Ο Πούτιν δίνει εντολή για επίσημη έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς στη γέφυρα της Κριμαίας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή για επίσημη έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς στη γέφυρα της Κριμαίας σήμερα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Οι ρωσικές αντιτρομοκρατικές αρχές ανακοίνωσαν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ότι φορτηγό εξερράγη στο οδικό τμήμα της γέφυρας, προκαλώντας φωτιά σε δεξαμενές καυσίμων ενός τρένου που κατευθυνόταν προς τη χερσόνησο της Κριμαίας.

Για όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά μιλά η Ρωσία

Η πυρκαγιά στη γέφυρα που συνδέει τη χερσόνησο της Κριμαίας με το δίκτυο μεταφορών και συγκοινωνιών της Ρωσίας οφειλόταν στην ανατίναξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, ανακοίνωσε η ρωσική αντιτρομοκρατική επιτροπή, σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων της χώρας, προσθέτοντας πως το τμήμα της γέφυρας που χρησιμοποιείται από τα αυτοκίνητα έχει υποστεί ζημιά.

«Στις 06:07 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο οδικό τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας (...) σημειώθηκε έκρηξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, που προκάλεσε πυρκαγιά σε επτά βαγόνια τρένου που κατευθυνόταν προς την Κριμαία», ανέφερε η επιτροπή.

Νωρίτερα, οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο για πυρκαγιά πάνω στην τεράστια γέφυρα αυτή, στο Στενό του Κερτς, που προκάλεσε διακοπή της κυκλοφορίας.

Μιχαΐλο Ποντολιάκ. σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας:«Οτιδήποτε παράνομο πρέπει να καταστραφεί»

Ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, τόνισε μέσω Twitter, αναφερόμενος στις αντιφατικές πληροφορίες για έκρηξη ή πυρκαγιά σήμερα που προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα η οποία συνδέει τη ρωσική ενδοχώρα με την κατεχόμενη ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, ότι αυτή είναι μόνο «η αρχή», χωρίς ωστόσο να πει άμεσα πως η Ουκρανία αναλαμβάνει την ευθύνη.

«Οτιδήποτε παράνομο πρέπει να καταστραφεί, οτιδήποτε κλεμμένο πρέπει να επιστραφεί στην Ουκρανία, η Ρωσία πρέπει να εκδιωχθεί από οτιδήποτε κατέχει», ανέφερε ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP