Εργατικό ατύχημα στο Παγκράτι: υπάλληλοι εγκλωβίστηκαν σε φρεάτιο ασανσέρ

Επιχείρηση στήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό τους.

Παραλίγο τραγωδία στο Παγκράτι, όταν συνέβη εργατικό ατύχημα σε κατάστημα παιχνιδιών και ειδών σπιτιού στην οδό Φιλολάου.

Πιο συγκεκριμένα, 3 άνδρες απεγκλωβίστηκαν τραυμαγτισμένοι μέσα από φρεάτιο ασανσέρ και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, στην επιχείρηση απεγκλωβισμού, συνέδραμαν 10 πυροσβέστες και 3 οχήματα.

Οι τρεις άνδρες παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ.

