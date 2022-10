Πολιτική

Ο Τζορτζ Τσούνης ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης Ναυπακτίας

Η ανακήρυξη του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, σε επίτιμο δημότη Ναυπακτίας, έγινε επί τη ευκαιρία της συμπλήρωσης της 451ης Επετείου της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου.

Το «παρών» έδωσαν ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης (ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης και του πρωθυπουργού), ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Μεσσηνίας Αντώνης Σαμαράς, οι βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας Μάριος Σαλμάς, Σπήλιος Λιβανός, Γιώργος Βαρεμένος και Θάνος Μωραΐτης, η πολιτεύτρια Χριστίνα Φούντζουλα, ο δήμαρχος Μεσολογγίου Κώστας Λύρος και ο δήμαρχος Θέρμου Σπυρίδων Κωνσταντάρας, η αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας Μαρία Σαλμά, ο Μητροπολίτης Καστορίας Καλλίνικος, αυτοδιοικητικοί και εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας και εκπρόσωποι συλλόγων.

Η ανακήρυξη του κ. Τσούνη σε επίτιμο δημότη Ναυπακτίας έγινε επί τη ευκαιρία της συμπλήρωσης της 451ης Επετείου της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου.

