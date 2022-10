Κόσμος

Ουκρανία – Ζαπορίζια: Ο πυρηνικός σταθμός λειτουργεί με γεννήτριες έκτακτης ανάγκης!

Ο ολονύχτιος βομβαρδισμός έκοψε την γραμμή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με την Ουκρανία και τη Ρωσία να αλληλοκατηγορούνται για ένα ενδεχόμενο καταστροφικό πυρηνικό επεισόδιο.

Ο ολονύχτιος βομβαρδισμός έκοψε την γραμμή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που ελέγχεται από τη Ρωσία, αναγκάζοντας τον αναφερόμενο σταθμό να χρησιμοποιήσει τις γεννήτριες πετρελαίου έκτακτης ανάγκης που διαθέτει, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από Κρατική Εταιρία Πυρηνικής Ενέργειας της Ουκρανίας, αλλά και τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ.

Η Ρωσία και η Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για τον βομβαρδισμό στην περιοχή του μεγαλύτερου εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη, που κατέστρεψε κτίρια και αποτέλεσε απειλή για ένα καταστροφικό πυρηνικό επεισόδιο.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας πιέζει για την οργάνωση μιας ζώνης προστασίας, προκειμένου ο πυρηνικός σταθμός να προστατεύεται από το ενδεχόμενο συνέχισης των βομβαρδισμών.

Παρά το γεγονός ότι οι έξι πυρηνικοί αντιδραστήρες στη Ζαπορίζια έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, το πυρηνικό καύσιμο που βρίσκεται στο εσωτερικό τους απαιτεί ψύξη, προκειμένου να μην υπάρχει ο κίνδυνος μιας τήξης των πυρηνικών αντιδραστήρων. Έτσι, απαιτείται η συνεχής παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

