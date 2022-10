Κοινωνία

Κρήτη: 3χρονο παιδάκι πνίγηκε σε πισίνα σπιτιού

Τραγική κατάληξη είχαν οι διακοπές μια οικογένειας από τη Γερμανία, στην Κρήτη.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr το 3χρονο αγοράκι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του την περασμένη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου μέσα στην πισίνα της βίλας, που βρίσκεται στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου και την οποία είχαν νοικιάσει οι γονείς του για να περάσουν τις διακοπές τους.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ωστόσο δεν τα κατάφερε.

Για το τραγικό συμβάν έχει ενημερωθεί η Αστυνομία, η οποία πραγματοποιεί έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που έλαβε χώρα το περιστατικό.

