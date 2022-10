Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: βραδινή υπερπτήση τουρκικών UAV στην Κίναρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με βραδινές υπερτπήσεις, από τουρκικά drones συνεχίζουν τις προκλήσεις στην Άγκυρα.

Δεν λένε να σταματήσουν τις προκλήσει από αέρος οι Τούρκοι, ιδιαίτερα στην περιοχή του Αιγαίου.

Ακόμη και το βράδυ, πιο συγκεκριμένα, ξημερώματα Κυριακής, σημειώθηκε ακόμα μια υπερπτήση από τουρκικό μη επανδρωμένο όχημα.

Συγκεκριμένα την Κυριακή 9 Οκτωβρίου και ώρα 02:26, ένα μη επανδρωμένο τουρκικό αεροσκάφος UAV πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από τη νήσο Κίναρος στα 19.000 πόδια.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: τρελή πορεία αυτοκινήτου σκόρπισε τον πανικό (εικόνες)

Σεισμός στον Κορινθιακό - Αισθητός και στην Αθήνα

Μεξικό: Δηλητηρίαση - μυστήριο δεκάδων μαθητών