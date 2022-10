Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στον Κορινθιακό: Η εκτίμηση του Τσελέντη

Η ισχυρή δόνηση ταρακούνησε Φωκίδα και Αττική. Τι λέει ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Άκηs Τσελέντης.

Στη Στερεά Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα έγινε αισθητός ο σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη 1.02 τα ξημερώματα με επίκεντρο 12 χλμ ανατολικά της Δεσφίνας

Πριν τον κύριο σεισμό σημειώθηκε ένας προσεισμός μεγέθους 1,3 Ρίχτερ, ενώ μετά την κύρια δόνηση των 5 ρίχτερ καταγράφησαν συνολικά 11 μετασεισμοί από 0,8 έως και 1,9 Ρίχτερ.

«Ο σεισμός έγινε πολύ αισθητός στην Στερεά Ελλάδα και την Αθήνα παρότι έγινε σε απόσταση 112χλμ. δυτικά-βορειοδυτικά της πρωτεύουσας» γράφει σε ανάρτησή του ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Άκηs Τσελέντης.

«Αυτό οφείλεται στην κατευθυντικότητα των σεισμικών κυμάτων, επειδή το σεισμικό ρήγμα έχει μία κατευθυντικότητα από τη Δύση προς την Ανατολή» προσθέτει και συμπληρώνει «Άρα, έχουμε έντονη αισθητότητα στην Αττική, αλλά και στην Κόρινθο».

Σύμφωνα με τον κ. Τσελέντη «για να πούμε σίγουρα ότι είναι το κυρίως γεγονός πρέπει να περιμένουμε δύο 24ωρα για να δούμε πως εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία η οποία μέχρι τώρα δεν μας έχει δώσει τον απαιτούμενο αριθμό μετασεισμών. Θα περίμενα λίγο περισσότερους».

Ωστόσο, όπως επισημαίνει «μετατόπιση προς άλλα μεγάλο γειτονικά ρήγματα δε βλέπουμε. Το Γεωδυναμικό παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη του φαινομένου με τα δίκτυα του και θα σας ενημερώνει. Πρέπει οι κάτοικοι να ακολουθούν πάντα τα γνωστά μέτρα προφύλαξης από σεισμούς».

