Πολιτική

Μηταράκης για μεταναστευτικό: ΜΚΟ αναπαρήγαγε την τουρκική προπαγάνδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε ο Υπουργός Μετανάστευσης και ασύλου για ΜΚΟ και τη σχέση της με την Τουρκία.

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία και για το μεταναστευτικό, έστειλε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης.

Ο Υπουργός, μιλώντας στο OPEN, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων πως ΜΚΟ, που δεν δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ίσως χρηματοδοτείται "εξ ανατολών" και βοηθά τους λαθροδιακινητές να φέρνουν παράνομα κόσμο στη χώρα μας με κίνδυνο τη ζωή τους.

Ο υπουργός μίλησε για το θέμα με φόντο τα δύο ναυάγια με μετανάστες που σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε Λέσβο και Κύθηρα.

Ο κ. Μηταράκης τόνισε ότι: «όλοι οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται πλέον ότι η Τουρκία δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της» σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του προσφυγικού - μεταναστευτικού. Παράλληλα υπογράμμισε ότι «η επικοινωνία με την Τουρκία έχει διαταραχθεί σε σχέση με το παρελθόν» και πρόσθεσε: «Έχει υποχρέωση η Τουρκία να αποτρέπει παράνομες αναχωρήσεις μεταναστών από το έδαφός της. Εμείς απαντάμε συγκεκριμένα στις αιτιάσεις της Τουρκίας και διεθνοποιούμε το πρόβλημα».

Ενημερώσαμε την Κομισιόν για τη #ΜΚΟ που μέσω Twitter αναπαρήγαγε τουρκική προπαγάνδα για τα νησιά του Αιγαίου. Δεν δραστηριοποιείται στην ????, ωστόσο βοηθά λαθροδιακινητές να φέρουν κόσμο παράνομα στην Ευρώπη. Επιβεβαιώνονται υποψίες ότι πιθανόν να χρηματοδοτούνται εξ ανατολών. pic.twitter.com/mGzyeK6xAz — Νότης Μηταράκης - Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 9, 2022

Η Ελλάδα, τόνισε, έχει ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη ΜΚΟ που μέσω Twitter αναπαρήγαγε τουρκική προπαγάνδα για τα νησιά του Αιγαίου. Δεν δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, όπως τόνιζε, ωστόσο βοηθά λαθροδιακινητές να φέρουν κόσμο παράνομα στην Ευρώπη. «Επιβεβαιώνονται υποψίες ότι πιθανόν να χρηματοδοτούνται εξ ανατολών», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: τρελή πορεία αυτοκινήτου σκόρπισε τον πανικό (εικόνες)

Σεισμός στον Κορινθιακό - Αισθητός και στην Αθήνα

Μεξικό: Δηλητηρίαση - μυστήριο δεκάδων μαθητών