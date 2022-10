Κόσμος

Βασιλιάς Κάρολος: Όσα αλλάζουν στην τελετή στέψης του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλύψεις για την τελετή στέψης του Βασιλιά Κάρολου έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Τι αλλαγές πρόκειται να γίνουν.



Αποκαλύψεις για την τελετή στέψης του Βασιλιά Κάρολου έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Όπως όλα δείχνουν, πολλά αλλάζουν μετά τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ και ο βασιλιάς Κάρολος ελπίζει ότι η στέψη του θα είναι η αρχή μιας βελτιωμένης και σύγχρονης εκδοχής της μοναρχίας, διατηρώντας φυσικά, τη μεγαλοπρέπεια που της αρμόζει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyMail, ακόμα και η τελετή της στέψης του θα διαφέρει σε κάποιες λεπτομέρειες από όσα γνώριζε μέχρι σήμερα ο βρετανικός λαός.

Πρώτα από όλα, αλλάζει η διάρκεια της τελετής. Ενώ συνήθως διαρκεί τρεις ώρες, τώρα μειώνεται δραματικά σε λιγότερο από μία ώρα. Ωστόσο, δεν είναι αυτή η μόνη «περικοπή», καθώς και η λίστα των καλεσμένων δεν θα περιλαμβάνει 8.000 ονόματα, ως είθισται, αλλά μόνο 2.000, με εκατοντάδες ευγενείς και βουλευτές να «διαγράφονται».

Επιπλέον, κάποιες παραδόσεις που τηρούνταν μέχρι σήμερα, θα «εξαφανιστούν» από το πρόγραμμα για... εξοικονόμηση χρόνου, αλλά και με σκοπό να μοιάζει η τελετή πιο σχετική με τη σύγχρονη εποχή. Για παράδειγμα, το έθιμο που ήθελε τον μονάρχη να παρουσιάζεται με ράβδους χρυσού δεν θα τηρηθεί. «Σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι νιώθουν το τσίμπημα της φτώχειας, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Αυτή είναι η αρχή μιας σύγχρονης εποχής», αναφέρει πηγή κοντά στον Βασιλιά.

Ακόμα, αλλάζει μέχρι και το «dress code» που οφείλουν να τηρούν οι καλεσμένοι. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της DailyMail, έχουν γίνει συζητήσεις για ένα πιο «χαλαρό» κώδικα ενδυμασίας.

«Όχι άλλες "ρόμπες στέψης". Δώστε τις σε ένα μουσείο, όπου και ανήκουν. Δεν πρόκειται φυσικά, να εμφανιστεί κανείς με τζιν σακάκι και παντελόνι, αλλά μπορεί να φορέσει ένα χαλαρό κοστούμι», δήλωσε πηγή από το Παλάτι.



«Ο Βασιλιάς έχει αφαιρέσει πολλά από τη στέψη αναγνωρίζοντας ότι ο κόσμος έχει αλλάξει τα τελευταία 70 χρόνια», τόνισε σχετικά με τις αλλαγές που έχει αποφασίσει να κάνει ο Βασιλιάς Κάρολος. «Ακόμα και η γλώσσα που θα χρησιμοποιήσει θα προσαρμοστεί, ώστε να είναι κατανοητή σε ένα πιο σύγχρονο κοινό», συμπλήρωσε.

Ορισμένες βασικές τελετουργίες θα διατηρηθούν, συμπεριλαμβανομένου του χρίσματος του μονάρχη, ο οποίος θα ορκιστεί ότι είναι ο «υπερασπιστής της πίστης».

Πηγή από τον κύκλο του παλατιού επισήμανε στη Sun ότι «δεν υπάρχει καμία βιασύνη» για την τελετή, η οποία εξάλλου απαιτεί εκτενή σχεδιασμό: «Θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο ή τον Ιούνιο, ανάλογα με το τι συμβαίνει στον κόσμο... Πιθανώς να γίνει την επέτειο της στέψης της βασίλισσας, στις 2 Ιουνίου, αυτό είναι κάτι που φυσικά εξετάζεται. Για όσο καιρό η οικογένεια παραμένει σε επίσημο πένθος, δηλ. μέχρι την επόμενη Δευτέρα, δεν θα οριστικοποιηθεί τίποτα. Όμως όλοι γνωρίζουν ότι πρέπει να συμβεί την επόμενη χρονιά και ο Μάιος ή ο Ιούνιος είναι οι προτιμώμενοι μήνες».

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι εκπροσωπος του νέου μονάρχη δήλωσε στην εφημερίδα ότι «ο βασιλιάς δεν σκέφτεται προς το παρόν τη στέψη, η οποία απέχει πολύ χρονικά και συγκεντρώνεται στα καθήκοντά του κατά τη βασιλική περίοδο πένθους».

Ειδήσεις σήμερα:

“Στούντιο με θέα” - Σταϊκούρας: η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση και η μείωση φόρων

Λαμία: τρελή πορεία αυτοκινήτου σκόρπισε τον πανικό (εικόνες)

Superleague: οι ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις της ημέρας