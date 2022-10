Κόσμος

Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να δείξει περισσότερο θάρρος και ταπεινότητα

Για κάποια προβλήματα οι εθνικές πολιτικές είναι αποτελεσματικότερες, υπογράμμισε η θριαμβεύτρια των ιταλικών εκλογών.

Η νικήτρια των ιταλικών γενικών εκλογών, Τζόρτζια Μελόνι, παρενέβη μέσω τηλεδιάσκεψης σε συγκέντρωση του ισπανικού, εθνικιστικού κόμματος Vox. « Η Ευρώπη πρέπει να δείξει περισσότερο θάρρος στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων και περισσότερη ταπεινότητα σε ό,τι αφορά τα προβλήματα των διαφόρων περιοχών της, για την επίλυση των οποίων είναι αποτελεσματικότερες οι εθνικές πολιτικές», τόνισε η πρόεδρος των Αδελφών της Ιταλίας.

Παράλληλα, επανέλαβε την πλήρη στήριξή της στην Ουκρανία, ενώ επανερχόμενη στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα συμπλήρωσε, «ελπίζουμε η Ευρώπη να δείξει την αλληλεγγύη που αναμένουμε».

Σε σχέση με την ενεργειακή κρίση, η Ιταλίδα πολιτικός υπογράμμισε ότι «η κρίση αυτή έχει ως συνέπεια την αποστολή, στις ιταλικές οικογένειες και στις επιχειρήσεις, αστρονομικών λογαριασμών, κάτι το οποίο πρέπει να λάβει άμεσα τέλος».

Αναφερόμενη, τέλος, στην εκλογική της νίκη στην Ιταλία, η Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε, «Σήμερα αποφάσισα να μην φύγω από την Ρώμη, η νίκη αυτή μας γέμισε με χαρά αλλά και αίσθημα ευθύνης, αφού μέσα σε λίγες ημέρες θα έχουμε την ευκαιρία να σχηματίσουμε την νέα κυβέρνηση. Περιμένουμε να πραγματοποιηθούν κάποια βήματα που προβλέπονται από το Σύνταγμα, αλλά μέσα σε λίγες ημέρες θα μπορέσουνε να δημιουργήσουμε την νέα κυβέρνηση και δεν θα χάσουμε ούτε λεπτό. Ελπίζω ότι και στην Ισπανία, όπως στην Ιταλία και στην Ευρώπη, η πλειοψηφία των πολιτών να μας ζητήσει να αναλάβουμε την ευθύνη να κυβερνήσουμε: δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, αλλά με πιστούς συμμάχους, ενωμένοι ενάντια στην αριστερά».

