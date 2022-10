Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: φονικές εκρήξεις στο Κίεβο (βίντεο)

Μετά από πολύ καιρό οι σειρήνες του πολέμου ήχησαν και πάλι στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Φόβοι για ρωσικά αντίποινα μετά την έκρηξη στη γέφυρα του Κερτς.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι σημειώθηκαν αρκετές εκρήξεις στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας σήμερα το πρωί.

Εκρήξεις συγκλόνισαν σήμερα το Κίεβο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, δήλωσε εκπρόσωπος των Κρατικών Υπηρεσίων Έκτακτης Ανάγκης, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο Suspilne.

"Επιβεβαιώνουμε τις λεπτομέρειες", σχολίασε ο εκπρόσωπος.

Νωρίτερα ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο είχε δηλώσει ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου σήμερα το πρωί.

"Αρκετές εκρήξεις στη συνοικία Σεβτσενσκίφσκι, στο κέντρο της πρωτεύουσας", επισήμανε ο Κλίτσκο στο Telegram. "Λεπτομέρειες αργότερα".

Οι εκρήξεις ακούστηκαν στις 8:15 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ενώ οι σειρήνες προειδοποίησης είχαν ηχήσει αρκετά λεπτά νωρίτερα.

Είναι οι πρώτες εκρήξεις που ακούγονται στην Ουκρανική πρωτεύουσα εδώ και πολύ καιρό και λίγες ημέρες μετά την έκρηξη στη Γέφυρα του Κερτς, για την οποία ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν,κατηγορεί την Ουκρανία.

