Άγιος Παντελεήμονας: Χειροπέδες σε 63χρονο για ασέλγεια σε αγοράκια 8 και 9 ετών

Ο δράστης είναι γνώριμος στις Αρχές, καθώς είχε συλληφθεί και φυλακιστεί στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Ένας 63χρονος συνελήφθη, το βράδυ της Κυριακής 9 Οκτωβρίου, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενος για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους και γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από αστυνομικές πηγές, τα θύματα του 63χρονου ήταν τρία αγόρια ηλικίας 8, 9 και 14 ετών. Σημειώνεται, ότι ο κατηγορούμενος, ο οποίος είναι διαζευγμένος, είχε συλληφθεί και φυλακιστεί στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

