IFFHS: Ποια ελληνική ομάδα βρίσκεται ψηλότερα στην Παγκόσμια Κατάταξη Συλλόγων

Στις 300 κορυφαίες βρίσκονται και 4 ελληνικές. Από αυτές μόνο ο Παναθηναϊκός βελτίωσε τη θέση του, αλλά δεν είναι αυτός που βρίσκεται στην υψηλότερη θέση από τους ελληνικούς συλλόγους.

O ΠΑΟΚ εξακολουθεί για τρίτη συνεχή φορά, να είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη συλλόγων από τις ελληνικές ομάδες, στην βαθμολογία (1.10.21-31.9.22), που ανακοίνωσε η Διεθνής Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS).

Ο ΠΑΟΚ έχει την υψηλότερη θέση ανάμεσα στις τέσσερις ελληνικές ομάδες που βρίσκονται μεταξύ των 300 κορυφαίων, αλλά υποχώρησε από την 62η στην 81η θέση με 136,75 βαθμούς, ενώ ο πρωταθλητής Ελλάδας Ολυμπιακός, σημείωσε μεγάλη πτώση (από την 63η θέση), βρίσκεται πίσω του, 109ος με 121 βαθμούς.

Ο κυπελλούχος Ελλάδας Παναθηναϊκός είναι η τρίτη -στη σειρά- ελληνική ομάδα, παρουσιάζοντας μάλιστα νέα άνοδο, αφού βρέθηκε από την 181η στην 171η θέση με 96,75 βαθμούς, ενώ ο Άρης υποχώρησε από την 214η στην 219η θέση με 82,5 βαθμούς.

Η Παλμέιρας παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας (308 βαθμοί), μπροστά από τη Φλαμένγκο (301 βαθμοί), ενώ το βάθρο συμπληρώνει η Ρεάλ Μαδρίτης που βρέθηκε στην τρίτη από την πέμπτη θέση (280).

Στο "top-101" βρίσκονται 61 ομάδες από την UEFA, 28 από την CONMEBOL, οκτώ από την CAF, τρεις από την AFC και μία από την CONCACAF, ενώ υπάρχουν 36 διαφορετικές χώρες (UEFA 21, CONMEBOL 7, CAF 5, AFC 2 και CONCACAF 1). Η Βραζιλία έχει 13 συλλόγους, ενώ Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία από επτά.

Η κατάταξη στις πρώτες 10 θέσεις:

1. Παλμέιρας Βραζιλία 308 βαθμοί

2. Φλαμένγκο Βραζιλία 301

3. Ρεάλ Μαδρίτης Ισπανία 280

4. Μάντσεστερ Σίτι Αγγλία 272

5. Λίβερπουλ Αγγλία 271

6. Τσέλσι Αγγλία 265

7. Ατλέτικο Παραναένσε Βραζιλία 245

8. Ρέιντζερς Σκωτία 233

9. Ατλέτικο Μινέιρο Βραζιλία 227

10. Ίντερ Ιταλία 220

