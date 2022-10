Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: οι “τίτλοι ιδιοκτησίας” νησιών, τα 12 μίλια και η απάντηση της Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες απειλές για “ενέργειες βίας” από κυβερνητικό εταίρο του Ερντογάν. Άρθρο για “τουρκικούς τίτλους ιδιοκτησίας ελληνικών νησιών”. Οι αναφορές για επέκταση χωρικών υδάτων στην Κρήτη και η ελληνική απάντηση.

Σε νέες απειλές κατά της Ελλάδας, λίγες ώρες πριν ο Ερντογάν επαναλάβει την ευθεία “προειδοποίηση” προς την Αθήνα για πιθανό “χτύπημα”, προέβη ο αναπληρωτής γραμματέας του κόμματος που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό υπό τον Ερντογάν.

Ο αναπληρωτής Γ.Γ του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, του Ντ. Μπαχτσελί, Μπαχαντίρ Μπουμίν Οζαρσλάν, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη του πως «Ο εξοπλισμός των νησιών από την Ελλάδα αντίκειται στο αποστρατικοποιημένο καθεστώς της Συνθήκης της Λωζάννης και η Τουρκία έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να καταγγείλει τη συνθήκη», καθώς και ότι «η Τουρκία μπορεί να χρησιμοποιήσει βία ενάντια στην απειλή βίας. Αυτό είναι κάτι που έχουμε δικαίωμα να το χρησιμοποιήσουμε ως τελευταίο στάδιο».

Επί λέξει ανέφερε «στην τελική φάση και αν δεν έχει επανέλθει το αποστρατικοποιημένο καθεστώς, η Τουρκία μπορεί, με βάση το διεθνές δίκαιο να δεχθεί ως απειλή που στρέφεται εναντίον της τη στρατιωτική αυτή παρουσία στα βορειοανατολικά και τα νοτιοανατολικά νησιά, τα οποία είναι μακριά από την Ελλάδα και κοντά στην Τουρκία και να κάνει χρήση βίας, για να υπάρξει καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης. Αυτό σε τελικό στάδιο είναι κάτι που έχουμε στα χέρια μας και μπορούμε πάντα να χρησιμοποιήσουμε».

Γενί Σαφάκ: «Οι τίτλοι ιδιοκτησίας των νησιών είναι εδώ»

«Διατηρούνται στην Τουρκία αρχεία για τα νησιά του Αιγαίου τα οποία θα έπρεπε να είναι αποστρατικοποιημένα και που χρονολογούνται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία», αναφέρει σε άρθρο της η τουρκική εφημερίδα Γενί Σαφάκ, που φιλοξενεί δηλώσεις του Χακκί Σαχίν, επικεφαλής της Μονάδας Υπηρεσιών Εγγραφής και Έρευνας Περιουσίας στο εξωτερικό.

Όπως υποστηρίζει, διατηρούνται στην Τουρκία αρχεία για τα νησιά του Αιγαίου που χρονολογούνται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και μάλιστα, σημειώνει πως υπάρχουν 1721 κτηματολογικές εγγραφές που ανήκουν στην Ελλάδα, εκ των οποίων 324 αφορούν στα νησιά και καλύπτουν τα έτη μεταξύ 1847 και 1912.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Επικεφαλής της Μονάδας Υπηρεσιών Εγγραφής και Έρευνας Περιουσίας στο εξωτερικό, επισημαίνει τα εξής: «Υπάρχουν αρχεία 26 χωρών γραμμένα στην Οθωμανική Τουρκική, τα οποία σχετίζονται με ιδιωτική περιουσία που ανήκει και στην ελληνική περιοχή. Τα συγκεκριμένα αρχεία περιλαμβάνουν εγγραφές σε Σύρο, Πρέβεζα, Λήμνο, Ρόδο, Κω, Λέσβο, Σαμοθράκη, Χίο, Λέρο, Κάλυμνο, Θάσο, Κρήτη και αλλού.

Τα 7 Βιβλία Εγγραφών της Ελλάδας, τα οποία τηρήθηκαν μεταξύ 15ου και 17ου αιώνα για να διασφαλιστούν τα φορολογικά έσοδα του κράτους είναι ανοιχτά στην έρευνα ντόπιων και ξένων ερευνητών. -- Όσοι έχουν ακίνητα στην Ελλάδα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής αλλοδαπού στην ιστοσελίδα του ιδρύματος. Οι αιτήσεις που λαμβάνονται από τις αρχές του ιδρύματος εξετάζονται από το αρμόδιο προσωπικό, διενεργείται η απαραίτητη έρευνα και ο αιτών ενημερώνεται για το αποτέλεσμα. Ο αριθμός των αιτήσεων που έγιναν στο ίδρυμά μας για (ενν. ελληνικά) νησιά τα τελευταία 10 χρόνια είναι 95.

Στη συνέχεια του δημοσιεύματος αναφέρεται ότι στον εκθεσιακό χώρο Server Efendi εκτίθενται πιστοποιητικά ιδιοκτησίας για το νησί της Λέσβου και την πρωτεύουσά του, και σημειώνεται: «Το εν λόγω αρχείο αποτελεί πηγή για να αναζητήσουν τα δικαιώματά τους από το παρελθόν τόσο όσοι κατοικούν στην Ελλάδα όσο και όσοι βρίσκονται εκτός Ελλάδος. Μπορούν να μηνύσουν την Ελλάδα για τις περιουσίες που ανήκουν στους προγόνους τους. Στα Λαδάδικα (Yagcilar), στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μια οικογένεια έκανε αίτηση για ακίνητα που ανήκαν στους παππούδες της και κατέθεσε μήνυση επικαλούμενη τα έγγραφα αυτού του αρχείου. Οι ιδιοκτήτες, που δεν μπόρεσαν να έχουν κανένα αποτέλεσμα από τα ελληνικά δικαστήρια, προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έκρινε ότι έχει παραβιαστεί το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και επιδίκασε στην Ελλάδα αποζημίωση».

Μπαράζ δημοσιεύματων για επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 μίλια

Εν τω μεταξύ, τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν πληροφορίες πως επίκειται επέκταση από την Ελλάδα των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στην περιοχή της Κρήτης, ως ανάχωμα στην νέα τουρκολιβυκή συμφωνία.

Ανάρτηση του “A haber” αναφέρει πως «Η Ελλάδα θέλει να αυξήσει τα ναυτικά της μίλια πέραν των 6!», γράφοντας πως «Η Ελλάδα ξεκίνησε προετοιμασίες για μια πιθανή κίνηση στην Κρήτη, που είναι κόκκινη γραμμή για την Τουρκία. Ο ελληνικός Τύπος γράφει ότι θέλει να αυξήσει στα 12 μίλια τα χωρικά της ύδατα ανατολικά της Κρήτης», ενώ σημειώνει πως «Η ένταση αυξήθηκε μετά την Πράγα για τα καλά» και ότι «στο τραπέζι τίθενται σενάρια πολέμου».

Ομοίως, η “Sabah” γράφει «Η Ελλάδα παίζει με τη φωτιά! Ετοιμάζονται να περάσουν τη κόκκινη γραμμή της Τουρκίας», τονίζοντας πως «η Αθήνα σχεδιάζει να αυξήσει τα χωρικά της ύδατα από 6 στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης».

Άμεση ήταν η ελληνική απάντηση, όπως την μετέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο διπλωματικός συντάκτης, Σπύρος Μουρελάτος, με πηγές να τονίζουν πως προφανώς είναι αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση των χωρικών υδάτων της στα 12 μίλια, όμως αυτό δεν πρόκειται να γίνει αυτήν την περίοδο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία και πτώση θερμοκρασίας την Τρίτη

Σνίτσελ κοτόπουλο από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Τροχαίο δυστύχημα: Σκοτώθηκε λίγα μέτρα από το σπίτι του