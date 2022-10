Πολιτική

“Καλημέρα Ελλάδα” - Αποκλειστικό: Τούρκος πιλότος κόντεψε να συντριβεί σε αερομαχία με ελληνικά F-16 (βίντεο)

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 φέρνει στο φως της δημοσιότηας μία άγνωστη πτυχή από αερομαχίες μεταξύ ελληνικών και τουρκικών F-16.

Δυσάρεστη εξέλιξη για Τούρκο πιλότο είχε η απόπειρα παρενόχλησης ελληνικών μαχητικών F-16 κατά την διάρκεια της άσκησης «ΕΥΝΟΜΙΑ» στην Ανατολική Μεσόγειο. Από τύχη δεν συνετρίβη με το μαχητικό του.

Όπως μετέδωσε αποκλειστικά στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο δημοσιογράφος Χρήστος Μαζανίτης, την περασμένη Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου, κατά την διάρκεια ολοκλήρωσης της Τετραμερούς Αεροναυτικής Άσκησης με την επωνυμία «EUNOMIA 3-22», που πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο της Συντονισμένης Τετραμερούς Πρωτοβουλίας QUAD Ελλάδος, Γαλλίας, Ιταλίας και Κύπρου, ένας κλειστός σχηματισμός 4 οπλισμένων μαχητικών ελληνικών F-16 εμφανίστηκε ξαφνικά να πετά ανατολικά στο FIR Λευκωσίας, εντός των τμημάτων που είχαν δεσμεύσει με NAVTEX για την άσκηση.

Η… αόρατη πτήση πραγματοποιήθηκε υπό την αγαστή συνεργασία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου και του Αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτέραρχου Θεμιστοκλή Μπουρολιά.

Η τετράδα πέταξε σε πολύ χαμηλό ύψος από Κρήτη μέχρι Κύπρο διαλύοντας – όπως είχε συμβεί το 2020 πάλι – κάθε ίχνος της τουρκικής αεράμυνας, η οποία τους αντιλήφθηκε όταν εμφανίστηκαν στο FIR Λευκωσίας, ανατολικά της Λεμεσού, κατά την διάρκεια της κορύφωσης της άσκησης στην ημέρα των διακεκριμένων επισκεπτών. Μάλιστα, αν και υπήρξε η σκέψη να πραγματοποιούσαν διελεύσεις πάνω από την Μεγαλόνησο, τελικά δεν προχώρησαν αφού ο σκοπός της πτήσης ήταν άλλος και δεν θα ήταν καθόλου κομψό προς τους συμμάχους να δοθεί η εντύπωση ότι τους χρησιμοποιούμε για να προωθήσουμε τη δική μας ατζέντα.

Οι Τούρκοι, βλέποντας τα ελληνικά F-16 απογείωσαν 2 μαχητικά προκειμένου να τα αναχαιτίσουν. Δεν γνώριζαν ότι ήταν 4 τα ελληνικά μαχητικά, αφού ο κλειστός σχηματισμός που πετούσαν τα εμφάνιζε στα ραντάρ για ένα ζευγάρι.

Μόνο που ήδη είχαν απογειωθεί ελληνικά μαχητικά από την Κρήτη, που περίμεναν τους Τούρκους. Έτσι, μόλις οι Τούρκοι πιλότοι αποπειράθηκαν να κατευθυνθούν προς τον σχηματισμό των «τεσσάρων», τα δύο ελληνικά τους καταδίωξαν κι άρχισαν οι αερομαχίες.

Έμπειροι οι Έλληνες πιλότοι άρχισαν να τραβούν τους Τούρκους σε ένα σπιράλ αερομαχιών με στόχο να τους εγκλωβίσουν και να πάρουν την «ώρα έξι», να βρεθούν δηλαδή στην ουρά τους, έχοντάς τους σε ζώνη κατάρριψης.

Οι Τούρκοι κάπου έχασαν τον προσανατολισμό τους, κάπου πίστεψαν ότι μπορούσαν να αναστρέψουν την κατάσταση αισθανόμενοι ότι τους θίχτηκε ο εγωισμός, επέμεναν… μέχρι που ακούστηκε από τον ασύρματο η απεγνωσμένη φωνή για βοήθεια του ενός εκ των δύο Τούρκων πιλότων.

Ο Έλληνας που βρισκόταν πίσω του, τον είχε λοκάρει, ο Τούρκος προσπαθούσε να ξεφύγει και ξαφνικά είδε ότι έμενε από καύσιμα.

Φυσικά, τα «γαλάζια γεράκια» κατάλαβαν ότι τα πράγματα εξελίσσονταν πολύ άσχημα για τον αντίπαλο πιλότο και σταμάτησαν να τον πιέζουν, δίνοντάς του χώρο να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Από τον ασύρματο άκουγαν τους Τούρκους να εμψυχώνουν τον συνάδελφο τους – όπως και ο δεύτερος του σχηματισμού – ώστε να προσγειώσει το μαχητικό στην βάση του Ντάλαμαν. Τα λεπτά ήταν δραματικά… Στον ασύρματο ακούστηκε ο Τούρκος πιλότος να λέει ότι δεν θα καταφέρει. Ότι θα χάσει το αεροσκάφος. Οι συνάδελφοί του δεν σταμάτησαν να του δίνουν κουράγιο. Τελικά, κατάφερε να το προσγειώσει έχοντας αδειάσει τις δεξαμενές του, αφού ελάχιστα μόλις πάτησαν και οι τρεις τροχοί στον διάδρομο, ο κινητήρας έσβησε.

Εκείνη την ημέρα, το κοντέρ της τουρκικής προκλητικότητας έγραψε 50 παραβιάσεις εκ των οποίων οι 43 σημειώθηκαν από 2 UAV και οι 7 από τουρκικά μαχητικά. 8 από τις παραβιάσεις κατέληξαν σε εμπλοκές από ελληνικά μαχητικά μετά από σκληρές αερομαχίες.

