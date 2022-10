Life

“The 2Night Show” - Παναγής Τζωρτζάτος: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μου ανακοίνωσε την αποχώρησή μου από το “Pop Up”

Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός μίλησεγια τις συνειδητές επιλογές που έκανε στη ζωή του αλλά και για την αποχώρησή του από εκπομπή που συμμετείχε τις ημέρες που γέννησε η γυναίκα του.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσόρισε τον Παναγή Τζωρτζάτο. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, ο οποίος συμπληρώνει την πρωινή παρέα του Sfera 102,2 καθημερινά, μιλάει για τις συνειδητές επιλογές που έκανε στη ζωή του και οι οποίες τον οδήγησαν στο να πραγματοποιήσει τα όνειρά του.

Αναλυτικότερα, ο Παναγής Τζωρτζάτος δήλωσε: "Έφυγα στεναχωρημένος από το "Pop Up". Όταν μου προτάθηκε να συμμετέχω σε αυτή την εκπομπή τους είχα πει ότι δεν θέλω. Τότε ο αρχισυντάκτης μου είχε παρουσιάσει μία τελείως διαφορετική εκπομπή από αυτήν που τελικά βγήκε στον αέρα. Την πρώτη εβδομάδα τα νούμερα της εκπομπής δεν ήταν καθόλου καλά, και ξεκίνησαν οι αλλαγές. Θυμάμαι έφευγαν οι αστρολόγοι, οι ενδυματολόγοι, δεν τους προλάβαινες, τη μία ημέρα ήταν, την άλλη όχι. Επικρατούσε ένα αλαλούμ.

Πας να προτείνεις κάτι καινούργιο στον κόσμο; Στήριξέ το. Κατά τη γνώμη μου δεν στηρίχτηκε αυτό που έστησε η Ηλιάνα και η ομάδα της. Εγώ ήμουν σε πολύ περίεργη φάση, η σύζυγός μου ήταν έγκυος τότε. Από μήνα σε μήνα θα γεννούσε και ήμουν συναισθηματικά φορτισμένος από μόνος μου".

Αμέσως μετά, ο ίδιος αποκάλυψε πως η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θέλησε να του ανακοινώσει τα νεότερα για την τότε εξέλιξη της συνεργασίας τους, κλαίγοντας: "Με φώναξε η Ηλιάνα στο καμαρίνι της, δεν θα την ξεχάσω ποτέ αυτήν τη στιγμή, το βιώνω σαν να είναι τώρα. Μου είπε, "Θέλω να σου πω κάτι", και με το που μου το λέει, βάζει τα κλάματα. Τη ρώτησα τι έχει. "Θέλω να σου ανακοινώσω κάτι πριν στο πει το κανάλι" μου απάντησε. Ήρθε με πήρε μία αγκαλιά, έκλαιγε.

"Θέλουν να σε φωνάξουν από το κανάλι, θέλω να το μάθεις από εμένα πριν στο ανακοινώσουν. Θέλουν να σου μειώσουν τον χρόνο που είσαι στην εκπομπή, και προφανώς τις οικονομικές σου απολαβές. Κλαίω γιατί ξέρω ότι δεν θα το δεχτείς, οπότε θα σταματήσει η συνεργασία μας" μου είπε. Ήμασταν αγκαλιά, παρηγορούσαμε ο ένας τον άλλον".

Για τη στιγμή που του ανακοινώθηκε και επίσημα το μέλλον του στο "Pop - Up" , ο Παναγής Τζωρτζάτος είπε: "Η αλήθεια είναι ότι με πείραξε και όπως είπα και τότε στο κανάλι πριν φύγω, με πείραξε το εξής. Μία εκπομπή η οποία μπορώ να δεχτώ ότι δεν πάει καλά, η πρώτη αλλαγή που σκέφτεσαι να κάνεις είναι να φύγει ένας άνθρωπος ο οποίος πριν έναν μήνα έκανε skype από το μαιευτήριο που γέννησε η γυναίκα του, πόσο εύκολα γυρνάς και λες, "εντάξει φύγε". Με πείραξε και το εξέφρασα τότε στους ιθύνοντες του καναλιού. Η απάντηση ήταν πάρα πολύ αφοπλιστική. "Τα βλέπεις πολύ συναισθηματικά τα πράγματα, στην τηλεόραση δεν είναι έτσι" μου είπαν. Η θετική πλευρά είναι ότι έζησα μαζί με τη σύζυγό μου πολύ σημαντικές στιγμές με το παιδί μας".





