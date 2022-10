Κόσμος

Τουρκία: νομοσχέδιο για την παραπληροφόρηση προκαλεί αντιδράσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολυετή φυλάκιση ακόμη και για ένα... like, φέρνει το νέο νομοσχέδιο της Άγκυρας.

Της Άννας Ανδρέου

Παρά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και των δημοσιογραφικών οργανώσεων, αν το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην τουρκική εθνοσυνέλευση το οποίο ποινικοποιεί την παραπληροφόρηση, ψηφιστεί με τη σημερινή του μορφή, αρκεί και το like ενός tweet για να καταδικαστεί κανείς σε φυλάκιση έως και 3 ετών.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της τουρκικής αντιπολίτευσης, αυτή είναι η κρίσιμη εβδομάδα για τη ρύθμιση που είναι γνωστή στο ευρύ τουρκικό κοινό ως «Νόμος λογοκρισίας».

Η πρόταση νόμου των 40 άρθρων, εκ των οποίων έγιναν δεκτά τα 14, αναμένεται να ψηφιστεί από τη Γενική Συνέλευση. Ο αντιπρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ονουρσάλ Αντίγκιουζελ, προειοδοποίησε για το άρθρο 29 που επιβάλει ποινή φυλάκισης: «Είναι μια πλήρης καταστροφή. Εάν ο νόμος γίνει δεκτός ως έχει, ακόμη και όσοι κάνουν like ή retweet (κοινοποίηση χωρίς σχόλιο) μια ανάρτηση που αργότερα θα αποδειχθεί αβάσιμη θα τιμωρηθούν με ποινή φυλάκισης από 1 έτος έως 3 χρόνια».

Ο Αντίγκιουζέλ δήλωσε ότι η Αρχή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών δεν είναι υπηρεσία πληροφοριών, ούτε δικαστικός θεσμός. «Δεν πρέπει να βγει με τη σημερινή του μορφή», ανέφερε.

Θα μείνουμε πίσω από το Σουδάν στην Ελευθερία του Τύπου

Ο Μπεντρί Γιασάρ από το Καλό Κόμμα (IYI Party), δήλωσε ότι η Τουρκία βρίσκεται στην 149η θέση στη λίστα της ελευθερίας του Τύπου και είπε, "Εάν ψηφιστεί ο νόμος, θα πάρουμε τη θέση μας στην τελευταία θέση".

Όπως είπε: «Μετά από αυτόν τον κανονισμό, η Τουρκία πιθανότατα θα πάρει την τελευταία θέση μετά το Σουδάν και τη Μιανμάρ».

Υπενθυμίζοντας ότι όσοι κάνουν ή διαδίδουν την είδηση ??θα αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 3 ετών για το αδίκημα της «δημόσιας διάδοσης παραπλανητικών πληροφοριών» που θα προστεθούν στον τουρκικό Ποινικό Κώδικα, ο Μπεντρί Γιασάρ επέστησε την προσοχή στον κίνδυνο που πρέπει να αντιμετωπίσει: «Απ' έξω, η κατάστασή μας στην ελευθερία του Τύπου δεν είναι καθόλου φωτεινή. Δυστυχώς, η Τουρκία βρίσκεται στην 149η θέση μεταξύ 180 χωρών όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου. Μετά από αυτή τη συμφωνία, η Τουρκία θα είναι πιθανότατα στην τελευταία θέση μετά το Σουδάν και τη Μιανμάρ», ανέφερε.

Ο Γιασάρ είπε ότι ο τοπικός Τύπος θα πληγεί σκληρά μετά τον κανονισμό, προσθέτοντας ότι "πολλοί θα κλείσουν ή κινδυνεύουν να κλείσουν".

Η έλλειψη δημοκρατίας στην Τουρκία όχι μόνο στον Τύπο αλλά και σε άλλους θεσμούς, είναι από τους τομείς, που κρατούν την Άγκυρα μακριά από την ενταξιακή πολιτική της για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Πατήσια: Ξέχασαν 2χρονο έξω από παιδικό σταθμό

Μαρκόπουλο: Ομαδικός βιασμός της 14χρονης που είχε απαχθεί από την Νίκαια

Γερμανία - AfD: Παραίτηση στελέχους για φωτογραφία στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος