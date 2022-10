Κοινωνία

Μεταναστευτικό: Πνίγηκαν προσπαθώντας να έρθουν κολυμπώντας στην Ελλάδα από την Τουρκία

Οι δυο αλλοδαποί που εντοπίστηκαν από σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού, έφεραν κολυμβητικό εξοπλισμό.

Δύο αλλοδαποί ηλικίας περίπου 30 ετών, εντοπίστηκαν νεκροί το πρωί στη θαλάσσια περιοχή Λάμπη της Κω και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και εκτιμήσεις φέρεται να αποπειράθηκαν να κολυμπήσουν από τα τουρκικά παράλια προς κάποιο νησί του Αιγαίου.

Το πρωί η λιμενική Αρχή Κω, ενημερώθηκε από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού, για την ύπαρξη άνδρα, χωρίς τις αισθήσεις του, στη συγκεκριμένα θαλάσσια περιοχή ενώ στο σημείο κατέπλευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού το οποίο εντόπισε και δεύτερο νεκρό άνδρα.

Οι δύο αλλοδαποί που έφεραν κολυμβητικό εξοπλισμό περισυλλέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο της Κω, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

