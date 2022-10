Κόσμος

Σόιμπλε για ενεργειακή κρίση: φορέστε δύο πουλόβερ και αγοράστε κεριά!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 80χρονος πλέον, πρώην "τσάρος" της γερμανικής αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας, χαρακτήρισε την γερμανική κοινωνία "κακομαθημένη".

Ο 80χρονος Βόλφγκανγκ Σόιμπλε χαρακτηρίζει «κακομαθημένη» τη γερμανική κοινωνία, τονίζει ότι το κράτος πρέπει να βοηθήσει μόνο όσους έχουν πραγματική ανάγκη και προτρέπει τους πολίτες «απλά να φορέσουν ένα πουλόβερ – ή και ένα δεύτερο πουλόβερ», αλλά και να είναι έτοιμοι για ενδεχόμενες διακοπές ρεύματος, με σπίρτα, κεριά και φακούς.

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να τρομοκρατηθούμε από την (σ.σ. ρωσική) απειλή για χρήση πυρηνικών», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του γερμανικού ομοσπονδιακού κοινοβουλίου και πρώην υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας σε συνέντευξή του στην τηλεόραση της BILD, τονίζοντας ωστόσο ότι η χρήση πυρηνικών αποτελεί «κόκκινη γραμμή» την οποία το τελευταίο διάστημα o Βλαντίμιρ Πούτιν «ξύνει» με τις απειλές του.

«Δεν θα ήθελα να είμαι καγκελάριος αυτήν την εποχή. Αλλά ένα είναι σαφές, αν υποχωρήσεις μία φορά, θα υποχωρείς πάντα. Και πάντα είχα στη ζωή μου καλά αποτελέσματα λέγοντας “Όχι, δεν θα με εκβιάσουν”», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση εάν ο Πούτιν μπορεί να χάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε δήλωσε ότι «αυτό δεν είναι πλέον και τόσο μη ρεαλιστικό» καθώς «βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, όπου ο Πούτιν πρέπει με οδυνηρό τρόπο να καταλάβει ότι ο στρατός του δεν είναι ούτε κατά διάνοια τόσο αποτελεσματικός όσο πίστευε». Σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε, «θα μπορούσαμε να πούμε: “Πούτιν, άστο! Θα πληρώσεις πολύ υψηλό τίμημα!”. Αλλά πρέπει να στοιχηματίσουμε ότι στο τέλος ο Πούτιν θα τα υπολογίσει με τη λογική. Μέχρι τώρα φαίνεται να υπολογίζει ότι θα κάνουμε όλοι εμείς πίσω υπό τις απειλές του. Δεν επιτρέπεται. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός ο πόλεμος είναι και δική μας υπόθεση», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, το κράτος δεν μπορεί να τους απαλλάξει όλους από τα επιπλέον βάρη, αλλά θα πρέπει να βοηθήσει εκείνους οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη. «Στους άλλους θα πρέπει να πούμε: “Εν ανάγκη, ας μην πας μια φορά διακοπές”», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σόιμπλε υποστηρίζοντας ότι είναι επικίνδυνο «να πιστεύουμε ότι το κράτος είναι κάτι που πρέπει απλώς να παρέχει στους πολίτες του όλο και περισσότερα, ένα είδος σούπερ μάρκετ στο οποίο οι πολίτες είναι κυνηγοί προσφορών». Ο 80χρονος τόνισε επίσης ότι δεν αποτελεί βιώσιμη κατάσταση να πιστεύουν οι πολίτες ότι το κράτος μπορεί να κάνει τα πάντα.

Ερωτώμενος σχετικά, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε παραδέχθηκε ότι η γερμανική κοινωνία είναι κακομαθημένη. «Και εγώ επίσης», ομολόγησε. «Αλλά τώρα πρέπει να αντισταθούμε στον κίνδυνο να συνεχίσουν τα πράγματα για πάντα έτσι. Οι Γερμανοί θα πρέπει και πάλι να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια», τόνισε και δήλωσε ανήσυχος για το γεγονός, όπως είπε, ότι όλο και περισσότεροι Γερμανοί προτιμούν να εργάζονται όλο και λιγότερο. «Παντού υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού και η εμπειρία μου είναι ότι δεν είναι ικανοποίηση στη ζωή να διασκεδάζεις συνέχεια», ανέφερε.

«Πολλοί Γερμανοί θα πρέπει να παγώσουν αυτόν τον χειμώνα», επισήμανε στον κ. Σόιμπλε ο δημοσιογράφος, για να πάρει την απάντηση: «Τότε απλά ας φορέσουν ένα πουλόβερ. Ή ίσως και ένα δεύτερο πουλόβερ. Δεν πρέπει να γκρινιάζουμε για αυτό, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πολλά δεν είναι αυτονόητα», ούτε καν το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο, όπως είπε, μπορεί κάποιες φορές να διακοπεί. «Για αυτό θα πρέπει να έχουμε πάντα στο σπίτι μερικά κεριά, σπίρτα και έναν φακό».

Η συνέντευξη έκλεισε πάντως αισιόδοξα, με τον κ. Σόιμπλε να λέει ότι πάντα βρίσκει λόγους για να γελάσει. «Το γέλιο είναι δωρεάν και χαλαρωτικό. Δεν έχουμε λόγο να τα παρατήσουμε».





Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Στεφανίδη: Ο αθλητισμός, οι διακρίσεις και η βουλιμία (βίντεο)

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό: Μπορεί να είναι και περισσότεροι από 100 οι “πελάτες”

Ομόνοια: Μαχαίρωσαν άστεγο για να τον... ληστέψουν