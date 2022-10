Οικονομία

Protergia Energy Save: επιβράβευση για την εξοικονόμηση ενέργειας

Το νέο πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας από την Protergia, σε επιβραβεύει όσο εξοικονομείς.

Σε ανακοίνωση της MYTILINEOS, αναφέρονται τα εξής:

«H Protergia, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα, δείχνει το δρόμο για το μέλλον της ενέργειας, με υπηρεσίες, προγράμματα και εργαλεία πιο φιλικά και «πράσινα», ειδικά σχεδιασμένα για τον σύγχρονο καταναλωτή. Με το νέο πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Protergia Energy Save η Protergia γίνεται ο πρώτος προμηθευτής ενέργειας στην Ελλάδα που επιβραβεύει έμπρακτα την εξοικονόμηση ενέργειας στα νοικοκυριά, εν μέσω της δύσκολης ενεργειακής συγκυρίας στην Ευρώπη.

Η ηλεκτρική ενέργεια είναι απαραίτητη για όλους, ωστόσο η σπατάλη της δεν είναι μόνο μια μη φιλική προς το περιβάλλον πρακτική, αλλά πλέον και δαπανηρή. To πρόγραμμα Protergia Energy Save απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες που αλλάζουν την ενεργειακή τους συμπεριφορά και για αυτό επιβραβεύονται! Με τη μειωμένη ενέργεια που καταναλώνουν κερδίζουν διπλά, αφού για κάθε kWh που εξοικονομούν (σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο), η Protergia μηδενίζει τη χρέωση προμήθειας (πλην παγίου) για άλλη μία.

Το νέο πρόγραμμα είναι κυμαινόμενο και οι χρεώσεις προμήθειας (πλην παγίου) διαμορφώνονται βάσει χονδρεμπορικού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν θα επιβαρύνονται πλέον με τη χρέωση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα δεν αντικαθιστά τις κρατικές επιδοτήσεις μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, που ισχύουν συμπληρωματικά.

Το Protergia Energy Save παρέχει 100% «πράσινη» ενέργεια και όπως για όλα τα προγράμματα της Protergia, δεν απαιτείται εγγύηση, αν η εξόφληση των λογαριασμών πραγματοποιείται μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού και τέλος δεν ισχύουν δεσμεύσεις ή πρόσθετες συνδρομές. Παράλληλα, παρέχεται δωρεάν η υπηρεσία myprotergia με την οποία οι πελάτες μπορούν να πάρουν τον έλεγχο της κατανάλωσης στα χέρια τους με στατιστικά στοιχεία κατανάλωσης και πρακτικές συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας!

Το ταξίδι προς την οικονομία περνάει από την Protergia και το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα Protergia Energy Save.

Δείτε εδώ τη νέα τηλεοπτική διαφήμιση για το νέο πρόγραμμα Protergia Energy Save και μάθετε περισσότερα μέσα από τον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.protergia.gr/el/protergia-energy-save

Χρήσιμες πληροφορίες, για την καλύτερη κατανόηση του προϊόντος από τους καταναλωτές:

Σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 138 του ν. 4951/2022, οι χρεώσεις προμήθειας του νέου προϊόντος τελούν σε αναστολή μέχρι την 01.07.2023

Το χονδρεμπορικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας είναι η μεσοσταθμική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τη δημοσιεύει ο ΑΔΜΗΕ, πλέον μίας σταθερής τιμής

Επί των (κυμαινόμενων) χρεώσεων προμήθειας του νέου προϊόντος (πλην παγίου) εφαρμόζονται (κανονικά) οι εκάστοτε σχετικές κρατικές επιδοτήσεις (πχ Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης)

Το ανώτατο όριο της έκπτωσης ορίζεται στα 60€/έτος μετά την αφαίρεση κρατικής ή τυχόν άλλης επιδότησης/έκπτωσης».

