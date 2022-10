Υγεία - Περιβάλλον

Πολυσπλαχνική μεταμόσχευση σε μωρό ενός έτους

Πρωτοποριακή επέμβαση, με τη λήπτρια να αποδεικνύεται παραπάνω από ηρωίδα, που δέχθηκε τα όργανα στον οργανισμό της.

Μία πρωτοποριακή μεταμόσχευση έγινε πρόσφατα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο La Paz της Μαδρίτης και ανακοινώθηκε σήμερα. Πρόκειται για την πρώτη μεταμόσχευση λεπτού εντέρου σε βρέφος - ένα κοριτσάκι ηλικίας μόλις ενός έτους - από δότη που πέθανε από καρδιακή ανακοπή.

«Το παιδί έχει λάβει εξιτήριο και είναι σε εξαιρετικά καλή κατάσταση στο σπίτι με τους γονείς του», αναφέρει η ανακοίνωση του ισπανικού νοσοκομείου.

Η Έμμα διαγνώστηκε με εντερική ανεπάρκεια έναν μήνα μετά τη γέννησή της, επειδή είχε πολύ βραχύ έντερο. Η κατάσταση της υγείας της παρουσίαζε επιδείνωση μέχρι την πολυσπλαχνική μεταμόσχευση στην οποία υποβλήθηκε. Πέραν του εντέρου, στην Έμμα μεταμοσχεύθηκαν ήπαρ, σπλήνας, στομάχι, και πάγκρεας.

«Η Έμμα είναι πολύ γενναία και αποδεικνύει καθημερινά ότι θέλει να ζήσει», δήλωσε η μητέρα της στους δημοσιογράφους, προτού ευχαριστήσει δημοσίως την οικογένεια του δωρητή και τους γιατρούς. Διευκρίνισε ότι η Έμμα είναι πλέον 17 μηνών.

Σε περιστατικά αφαίρεσης οργάνων από θανόντες, χρησιμοποιείται ένα σύστημα εξωσωματικής οξυγόνωσης (ECMO) για να διατηρηθεί τεχνητά η αιμάτωσή τους. Αλλά, στην περίπτωση της Έμμα, το λεπτό έντερο ήταν δύσκολο να διατηρηθεί λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του.

Τα περισσότερα μοσχεύματα προέρχονται από δότες που είναι εγκεφαλικά νεκροί αλλά ο καρδιακός παλμός διατηρείται τεχνητά, ώστε τα όργανα να παραμείνουν άθικτα.

Η Ισπανία είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο με τις περισσότερες μεταμοσχεύσεις οργάνων, με 102 ανά εκατομμύριο πληθυσμού το 2021. Μεγαλύτερο ποσοστό ανά εκατομμύριο πληθυσμού είχαν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με στοιχεία του ισπανικού υπουργείου Υγείας.

