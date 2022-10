Κόσμος

Εξαφάνιση Μαντλίν: Δίωξη στον ύποπτο για βιασμούς και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Για σωρεία αδικημάτων κατηγορείται ο άνδρας που θεωρείται ως ύποπτος για την εξαφάνιση της 3χρονης Μαντλίν ΜακΚάν.

Οι γερμανικές εισαγγελικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι άσκησαν διώξεις σε βάρος ενός 45χρονου Γερμανού, του υπόπτου για την απαγωγή και τη δολοφονία της 3χρονης Μαντλίν ΜακΚάν, για σειρά σεξουαλικών αδικημάτων που φέρεται να διέπραξε στην Πορτογαλία.

Το γραφείο της εισαγγελίας του Μπράουνσβαϊχ ανέφερε ότι «ο κατηγορούμενος είναι το ίδιο πρόσωπο εναντίον του οποίου ασκήθηκε δίωξη σε σχέση με την εξαφάνιση της 3χρονης Βρετανίδας Μαντλίν ΜακΚάν» το 2007.

Οι νέες διώξεις αφορούν πέντε άλλα αδικήματα, τρεις βιασμούς και δύο κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, που φέρεται να διέπραξε ο 45χρονος στο διάστημα από τις 28 Δεκεμβρίου 2000 μέχρι τις 11 Ιουνίου 2017 στην Πορτογαλία.

Δεν διευκρινίστηκε ωστόσο αν τα αδικήματα αυτά σχετίζονται με την υπόθεση της ΜακΚάν.

«Η έρευνα για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν συνεχίζεται», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο ύποπτος Κρίστιαν Μπρύκνερ, τον οποίο κατονόμασαν για πρώτη φορά οι πορτογαλικές αρχές τον περασμένο Απρίλιο, κρατείται σε γερμανική φυλακή, καταδικασμένος για τον βιασμό μιας γυναίκας στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, στην ίδια περιοχή που έκανε διακοπές η μικρή Μαντλίν με την οικογένειά της.

Ο Μπρύκνερ αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με την εξαφάνιση του παιδιού από το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου κοιμόταν.

