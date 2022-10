Life

“The 2Night Show” - Τζόυς Ευείδη: Δεν με πήραν ούτε για μια δουλειά στην τηλεόραση φέτος (βίντεο)

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για τα ξέγνοιαστα εφηβικά της χρόνια, τα διάσημα στέκια της εποχής, τα ξενύχτια, τα φλερτ, αλλά και τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική.



Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συνάντησε στο «The 2Night Show» την Τζόυς Ευείδη. Η αγαπημένη ηθοποιός είναι «ροκ» και το επιβεβαιώνει, για ακόμα μια φορά, με την πληθωρική προσωπικότητά της.

Η Τζόυς Ευείδη μίλησε για τα ξέγνοιαστα εφηβικά της χρόνια, τα διάσημα στέκια της εποχής, τα ξενύχτια, τα φλερτ, αλλά και τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική.

Σε ερώτηση για τον αν έχει δεχθεί φέτος προτάσεις για τηλεοπτικές σειρές και συνεργασίες ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ αστείο γιατί φέτος έχει παραγωγές να φαν και οι κότες. Όχι, δεν με πήραν ούτε για μια δουλειά και στο λέω με κλάμα καθόλου, δεν μου αρέσει το ζητιάνεμα και το είμαι χωρίς δουλειά. Μια χαρά, δεν πειράζει. Ίσως δεν ήταν η ώρα. Και καλύτερα γιατί τώρα κάνω και ένα τόσο δύσκολο έργο που αν είχα και τηλεόραση δεν θα τα έβγαζα πέρα».



Η Τζόυς Ευείδη με χιούμορ πρόσθεσε πως «δεν με θένε πια μάλλον. Δεν το αποδίδω κάπου, δεν τα σκέφτομαι αυτά. Αλλά νομίζω πια δεν είναι και τα χρόνια της κωμωδίας, είναι πιο πολύ τα χρόνια του καθημερινού».

Μιλώντας για remake παλιών σειρών παραδέχτηκε πως θα ήθελε να γυρίσει ξανά τους «Μεν και τους Δεν». «Μετά χαράς θα έπαιζα σε reunion των “Μεν και των Δεν”».



Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου κάλεσε στο τηλέφωνο τον Χάρη Ρώμα, ο οποίος είπε: «Πρέπει να σου πω ότι το είχαμε σκεφτεί με την Άννα Χατζησοφιά ότι αυτό θα είχε ένα νόημα να το κάναμε σε ταινία κάποια στιγμή που μας είχαν προτείνει και να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά και σειρά νομίζω ότι θα πήγαινε μια χαρά… Μου αρέσει η ιδέα. Ας βγω δήμαρχος και θα κάνω…».

Η Τζόυς Ευείδη στην ερώτηση αν θα ήθελε να ασχοληθεί με την πολιτική απάντησε αρνητικά, ενώ για το πότε μπήκε η υποκριτική στη ζωή της είπε: «Αποφάσισα να γίνω ηθοποιός όταν μπήκα στη σχολή μέχρι τότε δεν ήθελα. Σε ηλικία 19 ετών ήμουν ανεξάρτητη. Με τον πρώτο μου μισθό πήρα φουστάνι από τον Billy Bo».

Τέλος, μίλησε για την παράσταση «Μπαμπάδες με Ρούμι», στην οποία συμμετέχει, και αποκάλυψε για ποιο λόγο χαρακτηρίζεται ως η «χαρά του παραγωγού» στον θίασο.





