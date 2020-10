Πολιτισμός

Εθνικό Θέατρο: “Φεγγάρι από χαρτί” των Ρέππα - Παπαθανασίου (εικόνες)

Η ατμόσφαιρα μιας πρωτεύουσας εφηβικής, όπου όλα μοιάζουν μαγικά και εφικτά, ζωντανεύει στην Σκηνή του Θεάτρου Rex.

Το συγγραφικό δίδυμο Μιχάλης Ρέππας - Θανάσης Παπαθανασίου επιστρέφει στο Θέατρο Rex Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη», με ένα νέο έργο ύστερα από ανάθεση του Εθνικού Θεάτρου, σε δική τους σκηνοθεσία, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Κυπουργός και τους στίχους των τραγουδιών η Αφροδίτη Μάνου.

Πρόκειται για ένα μουσικό έργο για όλα όσα βρίσκονται πέρα από αυτά που μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις και να κατανοήσει το μυαλό. Για τη μυστική πατρίδα όπου αγκαλιάζονται τα αντίθετα και ο πόνος συμπληρώνει τη χαρά και την ολοκληρώνει. Εκεί που το μαρτύριο και η ευτυχία γίνονται ένα στην ουτοπία του έρωτα. Αυτή τη δύσβατη Νεφελοκοκκυγία, που μόνο οι ποιητές μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς διόδια.

Το έργο εξελίσσεται στην καρδιά της δεκαετίας του 60. Αρχίζει την άνοιξη του 1963 κι τελειώνει την άνοιξη του 1964. Μιαν εποχή που όλα έδειχναν προς ένα καλλίτερο αύριο. Μιαν εποχή που οι άνθρωποι πίστευαν πως έκλεισαν επιτέλους οι οδυνηροί λογαριασμοί της δεκαετίας του 40 αλλά την ίδια στιγμή στα έγκατα της ελληνικής κοινωνίας δούλευαν οι δυνάμεις του διχασμού. Αυτό το συλλογικό τραύμα έγινε το πλαίσιο και το θεμέλιο των 19 χαρακτήρων του έργου.

Αυτό τους έδωσε φωνή και όνομα. Ο Νίκος, ο Αντώνης, ο Ιάσων, ο Ναπολέων, η Ρίτα, ο μπαμπάς, η μαμά, η θεία Τζίνα, ο θείος Στάθης, η θεία Ρενάτα, ο κύριος Ερρίκος, η κυρία Θάλεια, η εξαδέλφη Ειρήνη.... Γυναίκες με κρεπαρισμένα μαλλιά και κόκκινα νύχια. Άντρες σιωπηλοί με σκούρα κοστούμια που μυρίζουν καπνό και αβάσταχτη μελαγχολία. Και έφηβοι. Έφηβοι έκπληκτοι μπροστά στη ζωή που ξετυλίγεται ξαφνικά μπροστά τους. Έκπληκτοι από τη ζωή που εκρήγνυται βίαια μέσα τους. Έφηβοι που ψηλαφούν τις πρώτες τους πληγές.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Ρέππας-Θανάσης Παπαθανασίου

Μουσική: Νίκος Κυπουργός

Στίχοι: Αφροδίτη Μάνου

Σκηνικά: Ελλη Παπαγεωργακοπούλου

Κοστούμια Εβελιν Σιούπη

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Mουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Δημιουργία Video Παράστασης: Πάτροκλος Σκαφίδας

Βοηθός σκηνοθετών: Εφη Χριστοδουλοπούλου

Βοηθός σκηνογράφου: Σωτήρης Μελανός

Διανομή (αλφαβητικά)

Θείος Κώστας: Κωνσταντίνος Γαβαλάς

Θεία Ρενάτα: Τζόυς Ευείδη

Μοσχούλα(υπηρέτρια της Θείας Τζίνας): Αναστασία Ζάχου

Κύριος Ερρίκος: Σταύρος Καραγιάννης

Κυρία Θάλεια: Ελίτα Κουνάδη

Εξάδελφος Iάσονας: Σπύρος Κυριάκος

Νίκος(αδελφός τους Αντώνη): Λάμπρος Κωσταντέας

Η εξαδέλφη Ειρήνη: Εριέττα Μανούρη

Φανή(υπηρέτρια της κυρίας Θάλειας): Χρύσα Μιχαλοπούλου

Mπαμπάς Γιάννης: Μάξιμος Μουμούρης

Ζάχος(ο μπακάλης της γειτονιάς): Γιάννης Μπουραζάνας

Nαπολέων(γιος τους): Τζώρτζης Παπαδόπουλος

Μαμά Καίτη: Τζίνη Παπαδοπούλου

Αντώνης (σε μικρή ηλικία): Αρης Πλασκασοβίτης

Ρίτα(κόρη τους): Μαριαλένα Ροζάκη

Θεία Τζίνα(αδελφή της Καίτης): Εύα Σιμάτου

Μάρω(υπηρέτρια τους) : Βαγγελίνα Σκλαβενίτη

Στάθης: Πάνος Σταθακόπουλος

Αφηγητής Αντώνης: Γιώργος Τσούρμας

Μουσικοί επί σκηνής

Αλέκος Βασιλάτος (Κοντραμπάσο), Διονύσης Βερβιτσιώτης (Βιολί), Σοφία Ευκλείδου (Τσέλο), Κώστας Ιωαννίδης (Κλαρίνέτο, Σαφόφωνο), Θόδωρος Κοτεπάνος (Πιάνο)

Φωτογράφος παράστασης: Τάκης Διαμαντόπουλος

Διάρκεια παράστασης:130 λεπτά

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια της παράστασης

Η αγορά εισιτηρίων για τις παραστάσεις θα πραγματοποιείται στα σημεία πώλησης του δικτύου της Ticket Services:

www.ticketservices.gr και tickets.public.gr. Τηλ. κέντρο: 210 72 34567 Καταστήματα Public

Εκδοτήριο εισιτηρίων: Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου) Αθήνα Το ταμείο στο Θέατρο Rex θα παραμένει ανοιχτό μόνο για παροχή πληροφοριών και όχι για αγορά εισιτηρίων (Τετάρτη με Κυριακή 15:00-21:00) Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη με Κυριακή στις 19:30 Τιμές εισιτηρίων: 25€ (Διακεκριμένη ζώνη), 18€ (Α΄ Ζώνη), 15€ (A΄Εξώστης) Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη: 18€ (Διακεκριμένη ζώνη), 15€ (Α΄Εξώστης)

Κάθε Παρασκευή: 18€ (Διακεκριμένη ζώνη), 13€ (Α΄ Εξώστης)

Ειδικές τιμές: Φοιτητικό-Νεανικό 10€ (εκτός διακεκριμένης ζώνης)

Ανω 65 ετών 10€ (κάθε Τετάρτη)

Κάρτα ανεργίας 5€ (κάθε Τετάρτη και Πέμπτη)