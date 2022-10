Οικονομία

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ: O Γιάννης Παπαχρήστου αναλαμβάνει CEO Ελλάδος

Στέλεχος με μακρά και σημαντική διαδρομή σε πολυεθνικές εταιρείες, ο Γιάννης Παπαχρήστου ενισχύει την ηγετική ομάδα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.Πως τον καλωσορίζει ο Θοδωρής Κυριακού.

Ο Όμιλος ANTENNA ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, ότι ο Γιάννης Παπαχρήστου αναλαμβάνει τη θέση του Chief Executive Officer Ελλάδος του Ομίλου.

Με μακρόχρονη θητεία σε ηγετικές θέσεις πολυεθνικών οργανισμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Γιάννης Παπαχρήστου θα είναι επικεφαλής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στην Ελλάδα.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ συνεχίζει με όραμα και στρατηγική την ενίσχυση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, επενδύοντας διαρκώς σε νέους τομείς -όπως η πρόσφατη εξαγορά των Village Cinemas-, καθώς και σε σημαντικά και πολύπειρα στελέχη. Ο Όμιλος επεκτείνει σταθερά το αποτύπωμά του, προσφέροντας στην ελληνική οικογένεια αντικειμενική ενημέρωση, κορυφαία ψυχαγωγία και διασκέδαση. Ο Γιάννης Παπαχρήστου, ο οποίος διαθέτει βαθιά γνώση της αγοράς, σύγχρονη οπτική και εξαιρετικές ικανότητες στον στρατηγικό επιχειρηματικό σχεδιασμό, θα συμβάλλει καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Κυριακού, δήλωσε: «Καλωσορίζω τον Γιάννη στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ. Με τη σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία που κατέχει, θα ενισχύσει αποτελεσματικά τις καινοτόμες δράσεις και στρατηγικές επιδιώξεις του Ομίλου».

Ο Γιάννης Παπαχρήστου δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την ένταξή μου στον Όμιλο Antenna και την ευκαιρία που θα έχω να συνεργαστώ με τον κ. Κυριακού, καθώς και τα στελέχη και τους εργαζόμενους του εμβληματικού οργανισμού. Θα συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις για να συνεχίσει ο Όμιλος στο δρόμο της πρωτοπορίας και της επιτυχίας».

Σχετικά με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ είναι ένας κορυφαίος πολυεθνικός οργανισμός media, περιεχομένου, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, και διατηρεί ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο διεθνών media assets σε διάφορες πλατφόρμες (Τηλεόραση, ΟΤΤ, Ραδιόφωνο, Ψηφιακά Μέσα, Μουσική, Εκδόσεις και Εκπαίδευση) σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Ο Όμιλος ANTENNA επένδυσε στις εταιρίες Facebook, Twitter και Spotify από τα πρώτα τους χρόνια. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ κατέχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε media, που περιλαμβάνουν την επενδυτική τράπεζα και fund, Raine Group, τον μεγαλύτερο όμιλο media για νέους στον κόσμο, Vice Media, την εμβληματική εταιρία τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών στο Hollywood, Imagine Entertainment, καθώς και 31 κανάλια και 3 συνδρομητικές ψηφιακές πλατφόρμες. Με ένα παγκόσμιο κοινό που ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ συνεχίζει να επεκτείνεται σε νέες αγορές, νέες τεχνολογίες και media.

