Life

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ: Τι φέρνει η εξαγορά της VILLAGE ROADSHOW Ελλάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σσημαντικές μεταβολές στο τοπίο της προβολής, αλλά και της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, φέρνει η εξαγορά των Village cinemas από τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ.

Αλλάζει άρδην το κινηματογραφικό περιβάλλον στην Ελλάδα, μετά την εξαγορά της VILLAGE ROADSHOW Ελλάς από τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, καθώς στις προθέσεις των ανθρώπων του Ομίλου με την πολύχρονη εμπειρία στον χώρο των media και της ψυχαγωγίας, είναι μια σειρά από αλλαγές στο τοπίο που έχει να κάνει τόσο με την προβολή, όσο και με την παραγωγή κινηματογραφικών παραγωγών.

Όπως τονιζόταν στην ανακοίνωση για την εξαγορά, «Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ επεκτείνει τη δραστηριοποίησή του στον τομέα του κινηματογράφου, επενδύοντας σε μία ελληνική επιχείρηση και διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας 288 εργαζομένων. Με την εξαγορά της VILLAGE, ο Όμιλος θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας αναβαθμίζοντας την κινηματογραφική εμπειρία για το ελληνικό κοινό».

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, με αυτή την εξαγορά ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ επενδύει σε μία ελληνική επιχείρηση με ιστορία 25 ετών διασφαλίζοντας παράλληλα εκατοντάδες θέσεις εργασίας, προσφέροντας ένα κλίμα ασφάλειας και δημιουργώντας τις συνθήκες για την ευημερία και την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Η Village είναι σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν τον κινηματογράφο, για όλους εκείνους που θέλουν να δουν τις καλύτερες ταινίες, στις καλύτερες αίθουσες με το καλύτερο ήχο και την καλύτερη εικόνα και ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στα media και στην παραγωγή υψηλού επιπέδου περιεχομένου.

Επισημαίνεται πως εξαγοράζοντας την Village, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ:

Θα προβάλει τις καλύτερες ταινίες σε αίθουσες με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας (ήχος & εικόνα).

θα αναβαθμίσει την κινηματογραφική εμπειρία για το ελληνικό κοινό. ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

θα συμμετέχει σε παραγωγές κινηματογραφικών ταινιών.

θα δημιουργήσει ένα γόνιμο έδαφος για τη στήριξη Ελλήνων δημιουργών και καλλιτεχνών, με τους οποίους ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ έχει παραδοσιακά εξαιρετικές σχέσεις.

Θα δημιουργήσει έναν ακόμη πόλο έλξης για την ελληνική οικογένεια και θα προσφέρει την απόλυτη εμπειρία ψυχαγωγίας

Με την κίνηση αυτή, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ αποκτά τη δυνατότητα να προσφέρει ψυχαγωγία στο ελληνικό κοινό και στο σινεμά, πέρα από το σπίτι - μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, υπολογιστή, κινητού κλπ.

Πρόκειται για μια σημαντική επιχειρηματική κίνηση που αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που έχει σχεδιαστεί εδώ και χρόνια και φέρει τη σφραγίδα του Θοδωρή Κυριακού. Στόχος της είναι η επέκταση της ηγετικής παρουσίας του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στον χώρο των media και της ψυχαγωγίας.

Ο Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, δήλωσε πως «πρωταρχικός στόχος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ είναι να δημιουργούμε μοναδικές προτάσεις ψυχαγωγίας που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Υποδεχόμαστε με χαρά τη VILLAGE στον Όμιλό μας, με σκοπό να προσφέρουμε ακόμα πιο συναρπαστικές εμπειρίες διασκέδασης για όλη την οικογένεια».

Ως ένας ισχυρός πολυεθνικός οργανισμός media που στοχεύει να προσφέρει πάντα την καλύτερη ψυχαγωγία και την πιο αξιόπιστη ενημέρωση, σε όποια χώρα δραστηριοποιείται, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ επεκτείνει τη σχέση του με το ελληνικό κοινό, επενδύοντας και στη μεγάλη οθόνη.

Η VILLAGE κατέχει ηγετική θέση με 42% μερίδιο αγοράς και με παρουσία σε 7 περιοχές της Ελλάδας (4 σημεία στην Αττική, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Λάρισα). Διαθέτει 62 αίθουσες, χωρητικότητας 12.700 θέσεων, εξοπλισμένες με οθόνες υψηλής ευκρίνειας, τελευταίας τεχνολογίας ηχητικά συστήματα και σύγχρονο σχεδιασμό. Προβάλλει όλες τις ταινίες των μεγαλύτερων κινηματογραφικών στούντιο του εξωτερικού, αλλά και ταινίες ανεξάρτητων Ελλήνων και ξένων παραγωγών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραμέως για Πανεπιστημιακή Αστυνομία: θορυβώδεις μειοψηφίες όσοι αντιδρούν

Ρόδος: Διέπραξαν το έγκλημα “με κοινό δόλο και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση”

Τροχαίο: Νεκρός 43χρονος - Το αμάξι του “καρφώθηκε” σε δέντρο (εικόνες)