Βρεφονηπιακοί σταθμοί: στάση εργασίας την Πέμπτη

Για ποιες ώρες έχει προκηρυχθεί η στάση εργασίας. Ποιούς βρεφονηπιακούς σταθμούς αφορά.

Στάση εργασίας αποφάσισαν οι εργαζόμενοι σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση, η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2022, από τις 11:30πμ έως τη λήξη του ωραρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της την απόφαση της ΠΟΠΟΚΠ, κηρύσσει στάση εργασίας την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2022, από τις 11:30πμ έως τη λήξη του ωραρίου, για όλους τους εργαζόμενους στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δ.ΥΠ.Α (τ.ΟΑΕΔ) και στηρίζει τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, ώρα 12:00, στο κτήριο επί της Σολωμού 60."

