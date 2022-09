Οικονομία

Βρεφονηπιακοί σταθμοί - vouchers: 10 απαντήσεις από το υπουργείο Εργασίας

Απαντήσεις σε δέκα ερωτήματα σχετικά με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς δίνει το υπουργείο Εργασίας.

«Κανένα παιδί δεν έχει μείνει εκτός βρεφονηπιακού σταθμού! Όλες οι αιτήσεις για βρεφονηπιακούς σταθμούς καλύφθηκαν!» ξεκαθαρίζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ενημερωτικό του σημείωμα, παρέχοντας περαιτέρω διευκρινίσεις μέσα από 10 ερωτήσεις και απαντήσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα vouchers.

Ακολουθούν οι 10 ερωτήσεις-απαντήσεις:

1. Η αντιπολίτευση διατείνεται ότι πολλές χιλιάδες παιδιά μένουν εκτός βρεφονηπιακών σταθμών. Τι απαντάτε σε αυτό;

Κανένα παιδί δεν έχει μείνει εκτός βρεφονηπιακού σταθμού! Όλες οι αιτήσεις για βρεφονηπιακούς σταθμούς καλύφθηκαν! Είναι χαρακτηριστικό ότι στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, για την περίοδο 2022-2023, λαμβάνουν voucher 111.000 παιδιά. Ο αντίστοιχος αριθμός voucher, για το 2021, ήταν 97.000, ενώ το 2019 ο αριθμός των παιδιών που έλαβαν voucher ανέρχονταν στα 84.000 (αύξηση 32%).

Η φετινή χρονιά ξεκινά με περισσότερα παιδιά από ποτέ στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για Άτομα με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑμεΑ).

Η αύξηση του προϋπολογισμού του σχετικού προγράμματος στα 333 εκατ. ευρώ (από 270 εκατ. ευρώ το 2019) έδωσε τη δυνατότητα να χορηγηθούν συνολικά 180.000 κουπόνια (για βρέφη, νήπια, παιδιά δημοτικού και ΑμεΑ) έναντι 155.000 που είχαν δοθεί το 2019 (αύξηση 16%).

2. Τότε για ποια παιδιά διαμαρτύρεται η αντιπολίτευση, αφού εσείς λέτε ότι όλες οι αιτήσεις που αφορούσαν θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς καλύφθηκαν;

Πράγματι, κανένα παιδί δεν έμεινε εκτός βρεφονηπιακού σταθμού. Το υπογραμμίζουμε. Από την αντιπολίτευση επιδιώκεται μια συνειδητή σύγχυση μεταξύ βρεφονηπιακών σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ). Τα ΚΔΑΠ καλύπτουν παιδιά 5-12 ετών.

Στα ΚΔΑΠ ΑμεΑ δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα. Η συζήτηση προκύπτει, λόγω των υπόλοιπων ΚΔΑΠ. Τι συμβαίνει εκεί; Στα ΚΔΑΠ διατηρήθηκαν οι ίδιοι δικαιούχοι με πέρυσι, φτάνοντας τα 60.000 κουπόνια. Άρα, σε καμία περίπτωση, ούτε στα ΚΔΑΠ υπήρξε μείωση της προσπάθειας για κάλυψη των αναγκών σε σύγκριση με πέρυσι και το απώτερο παρελθόν.

Σημειώνουμε όμως ότι η υπερβάλλουσα ζήτηση στα ΚΔΑΠ θα αντιμετωπιστεί με τέσσερις τρόπους:

Πρώτον, με τη διάθεση πρόσθετου ειδικού κονδυλίου 5 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να δοθεί, μέσω του υπουργείου Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Δεύτερον, με τη νέα κατανομή αδιάθετων vouchers στις αρχές του 2023.

Τρίτον, με επιπλέον ενίσχυση από τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ώστε να χορηγηθούν πάνω από 10.000 vouchers για τις συγκεκριμένες δομές.

Τέταρτον και κυριότερον, με την επέκταση του ολοήμερου σχολείου, ένα πρόγραμμα που προωθείται αμέσως από το υπουργείο Παιδείας με χρηματοδότηση κατά 50% από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καλύπτει τις ίδιες ηλικίες και αφορά δεκάδες χιλιάδες παιδιά.

3. Πώς θα λειτουργήσει αυτή η πρόσθετη χρηματοδότηση σε συνδυασμό με τη νέα κατανομή vouchers για ΚΔΑΠ;

Η δυνατότητα ενεργοποίησης των vouchers για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς είναι έως 2 Μαΐου 2023. Αντιθέτως, για τα ΚΔΑΠ είναι έως 1η Δεκεμβρίου 2022. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει σε νέα κατανομή των αδιάθετων vouchers στις αρχές του 2023, εντάσσοντας στο πρόγραμμα νέους δικαιούχους.

Επιπροσθέτως, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα από ΕΕΤΑΑ, που είναι ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος των vouchers, με ειδική χρηματοδότηση 5 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να δοθεί από το υπουργείο Εσωτερικών, ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών που πρόκειται να εγγραφούν στα δημοτικά ΚΔΑΠ θα αυξηθεί.

4. Και πώς σχετίζεται με τα ΚΔΑΠ η επέκταση του ολοήμερου σχολείου;

Μα ουσιαστικά αφορούν στο ίδιο αντικείμενο! Δεν μπορεί κανείς να κλείνει τα μάτια σε αυτό το πρόγραμμα –την επέκταση του ολοήμερου σχολείου δηλαδή- που έχει έντονο κοινωνικό πρόσημο και καλύπτει τις ίδιες ανάγκες και τις ίδιες οικογένειες.

Μιλάμε για τη επέκταση του ωραρίου έως τις 17:30 σε 2.063 ολοήμερα δημοτικά σχολεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Περιφέρεια. Αυτό μπορεί να μην ικανοποιεί πλήρως βεβαίως τους ιδιοκτήτες ορισμένων ΚΔΑΠ, αλλά καλύπτει τις οικογένειες και τις ανάγκες τους και αυτό τελικά είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι οι ιδιοκτήτες των ΚΔΑΠ, αλλά ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά.

5. Σε σχέση με τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ, στα οποία αναφερθήκατε, ποια είναι η αλλαγή;

Στα ΚΔΑΠ ΑμεΑ, voucher λαμβάνουν όλα τα παιδιά με αναπηρία, ανεξαρτήτως του εισοδήματος της οικογένειάς τους.

Φέτος, έχουμε περί τα 9.000 παιδιά, τη στιγμή που ο αντίστοιχος αριθμός για το 2019 ήταν 4.500, αύξηση που αγγίζει το 50%. Έχουμε δώσει προτεραιότητα στο συγκεκριμένο σκέλος του προγράμματος για ευνόητους λόγους που είμαστε βέβαιοι πως όλοι κατανοούν.

6. Τι άλλαξε δηλαδή τελικά στο πρόγραμμα όσον αφορά τα vouchers για θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς;

Όπως ήδη σημειώθηκε, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς για τη φετινή περίοδο 2022-2023 λαμβάνουν voucher 111.000 παιδιά, ο οποίος είναι επίσης ο μεγαλύτερος αριθμός από ποτέ. Ο αντίστοιχος αριθμός για το 2019 ήταν 84.000. Με άλλα λόγια, 27.000 περισσότερα παιδιά έλαβαν κουπόνια που τους εξασφαλίζουν θέσεις σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας.

Με τον τρόπο αυτό, αναδεικνύεται η μεγάλη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στην προσχολική αγωγή, η οποία αποτελεί κεντρικό πυλώνα της κοινωνικής πολιτικής της.

7. Άλλαξαν τελευταία και τα εισοδηματικά κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα των βρεφονηπιακών σταθμών;

Ναι, πράγματι το πρόγραμμα διευρύνθηκε. Τα εισοδηματικά κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα των βρεφονηπιακών σταθμών είναι αυξημένα κατά 6.000 ευρώ σε σχέση με το 2019, όπως φαίνεται και από τα ενδεικτικά παραδείγματα που παραθέτουμε:

Παράδειγμα 1

Μια οικογένεια με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα έως 33.000 ευρώ φέτος λαμβάνει voucher, ενώ το 2019, για να το λάβει, έπρεπε το εισόδημά της να είναι κάτω από 27.000 ευρώ.

Παράδειγμα 2

Μια οικογένεια με 3 παιδιά και ετήσιο εισόδημα έως 36.000 ευρώ φέτος λαμβάνει voucher, ενώ το 2019, για να το λάβει, έπρεπε το εισόδημά της να είναι κάτω από 30.000 ευρώ.

8. Μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι;

Διορθώθηκε μια αδικία ετών, καθώς δίνεται η δυνατότητα και σε εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα να μπορούν να πάρουν από φέτος κουπόνια και για ΚΔΑΠ και όχι μόνο για βρεφονηπιακούς σταθμούς (δυνατότητα που ισχύει από το 2020).

Επομένως, ανεξαρτήτως του αν ο εργοδότης είναι ο ιδιώτης ή το Δημόσιο, ο εργαζόμενος έχει πια την ίδια ευκαιρία να πάρει κουπόνια για όλες τις κατηγορίες δομών, κάτι που δεν ίσχυε, μέχρι σήμερα, για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα.

9. Αυξήθηκε μόνο ο αριθμός των voucher ή και η αξία του κάθε κουπονιού;

Παράλληλα, με την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού εξασφαλίστηκε και αύξηση στην αξία του κάθε voucher στους σταθμούς κατά ποσοστό 10%, προκειμένου να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις, λόγω και των αυξημένων εξόδων τους (π.χ. σε παιδικό σταθμό: από 2.375 ευρώ σε 2.612 ευρώ ετησίως).

10. Η κυβέρνηση δηλαδή είναι απολύτως ικανοποιημένη με την πολιτική της στο ζήτημα των βρεφονηπιακών σταθμών και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης των παιδιών;

Πάντοτε υπάρχουν περιθώρια για βελτιώσεις. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι τόσο τα κονδύλια όσο και οι θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ έχουν συνολικά αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το 2019. Κανείς καλόπιστος δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι κανένα παιδί δεν έχει μείνει εκτός βρεφονηπιακού σταθμού. Κανείς καλόπιστος επίσης δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι καλύφθηκαν όλα τα παιδιά για τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Τέλος, κανείς καλόπιστος δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι για τα υπόλοιπα ΚΔΑΠ εκδόθηκαν τόσα vouchers όσα και πέρυσι.

Η αυξημένη ζήτηση στα ΚΔΑΠ μπορεί να καλυφθεί με άλλες μεθόδους: Με την κατανομή αδιάθετων vouchers, με πρόσθετες χρηματοδοτήσεις, μέσω του υπουργείου Εσωτερικών και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά κυρίως μέσω της επέκτασης του ολοήμερου δημοτικού σχολείου, που μπορεί να καλύψει δεκάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες. Ο τρόπος κάλυψης είναι διαφορετικός, αλλά το αποτέλεσμα το ίδιο ουσιαστικό.

